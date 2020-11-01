Yaraları birlikte saracağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Seferihisar’da, deniz suyunun taşması sonucu zarar gören yerleşim yerlerini inceledi. Yurttaşların yanında olduklarını söyleyen Başkan Soyer, “Bunların hepsinin telafisi var. Yaraları hep birlikte saracağız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i vuran 6,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Seferihisar’da incelemelerde bulundu. Başkan Soyer’e eşi Neptün Soyer’in yanı sıra Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve belediye yetkilileri de eşlik etti. Depremin ardından deniz suyunun taşmasıyla zarar gören Sığacık’ın Kaleiçi bölgesindeki evleri, iş yerlerini ve marinayı inceleyen Başkan Soyer, yurttaşlara “Yanınızdayız” mesajı verdi. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Başkan Soyer, “Daha önce Seferihisar’da büyük depremler yaşandı. İnsanlar sokaklarda kaldı. Haftalarca dışarda depremlerin yaralarını sarmaya çalıştık. Bütün bunlardan çok ders çıkardık. O günden sonra Seferihisar’da yapı stoğunun, yeni ruhsatların, yeni inşaatların düzenlemesiyle ilgili hep birlikte emek verdik. Çok şükür bu büyük depremin merkezi Seferihisar olmasına rağmen, çok büyük can kayıpları ve yıkımlar yaşanmadı. Bununla teselli buluyoruz. Bu nedenle bir açıdan sevinçliyiz” dedi.

Filmlerde görürdük

Depremin ardında tsunaminin yaşandığını anımsatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Biz sadece tsunami denilen illeti filmlerde görürdük. Meğer başımıza geleceği varmış. O nedenle çok üzgünüz. Vatandaşlarımız çok büyük mağduriyet yaşadılar. Sığacıklı yurttaşlarımız el emeği göz nuru, alın teri ile ekmeğini kazanan insanlar, çok büyük mağduriyet yaşadı. O nedenle çok üzgünüz. Ama el birliğiyle yaraları saracağız. Yurttaşlarımızın canlarına bir şey olmadığı için mutluyuz. Bunların hepsinin telafisi var. Biz, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sonuna kadar Seferihisar Belediyesi’nin yanındayız. Sonuna kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaraları hep beraber saracağız” diye konuştu. Başkan Soyer, destek için İzmir’e gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifıoğlu’yla da g& ouml;rüştü.

Yanınızdayız

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İzmir Koordinasyon Merkezi'nde Ege depremindeki son durum hakkında açıklama yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir milletvekili eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı toplantıda bundan sonra atılacak adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Güç birliği yaptık

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bakanlara ve bakan yardımcılarına İzmir'in yanında oldukları için teşekkür etti. Bu tür felaketlerde güç birliği ve dayanışmanın önemine değinen Başkan Soyer, "İnsanların, kurumların eğer güçleri birleştirilmezse fayda yaratmaktan çok zarar veriyor. Bunların büyük bir koordinasyon içinde, uyumlu çalışması gerekiyor. Biz bu anlamda AFAD koordinasyonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini seferber ediyoruz ve onlarla bu süreç boyunca uyumlu çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ekiplerimiz sahada

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak hem arama kurtarma hem de yurttaşların ihtiyaçları konusunda seferber olduklarını anlatan Başkan Soyer, şunları söyledi: "Enkaz kurtarma çalışması bizim profesyonel arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Onun dışında sokakta devam eden bir hayat var. Yurttaşlarımız dün geceyi dışarıda geçirdiler. Binlerce vatandaşımız dışarıda yaşamaya başladı. Bizim destek çıkmamız gereken önemli konulardan biri de bu. Orada yapılacak çok şey var. Ben bu organizasyonun, işbirliği ve uyumun buna muktedir olduğunu düşünüyorum. İzmirliler müsterih olsunlar. Onların acılarının, sıkıntılarının yanındayız. Çözmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. İzmir'e büyük geçmiş olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve ailelerine başsağlığı diliyorum."