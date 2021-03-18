Yaralı halde hastane bahçesine atılmıştı, ayrıntılar ortaya çıktı!

İzmir'de, babasıyla kahvehane işleten Atakan İldem'in (26) tabancayla boynundan vurularak öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı. İldem'in alacaklıları tarafından çıkan tartışmada öldürüldüğü belirlendi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne saat 05.30 sıralarında, arkadaşları tarafından özel araçla, boynundan tabancayla vurulmuş halde getirilen Atakan İldem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İldem'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çok yönlü araştırma başlattı.

Bornova ilçesi Pınarbaşı mahallesinde babası ile kahvehane işleten İldem'in alacaklı olduğu kişiler tarafından çıkan tartışmada tabancayla vurulduğu belirlendi. Polis ekipleri, 7 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.