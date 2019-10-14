Yaratıcı girişimler İzmir'de buluşuyor

TAV Havalimanları ve Groupe ADP, ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimlere Paris ve İzmir'de tanıtım ve yatırımcılarla buluşma olanağı sağlıyor. Başvurular arasından seçilen 15 girişim perşembe günü Adnan Menderes Havalimanı'nda olacak.

Yaratıcı girişimler İzmir'de buluşuyor
14 Ekim 2019 Pazartesi 14:51

Etkinliğin Türkiye ayağına katılacak 15 girişim uluslararası jüri tarafından belirlendi. Yine jüri tarafından belirlenen iki şirket, RebelRoam ve Further Network ise 15 Ekim'de Paris'te düzenlenecek etkinliğe katılacak. Fransa'dan iki şirket de İzmir'e gelecek. Yolcuların, ziyaretçilerin oyları ve jüri değerlendirmelerine göre dört girişim ödüllendirilecek. Katılımcı girişimler ise şöyle: ONES Bilişim Teknolojileri, İzmir merkezli KODECO, AYVOS, BEAD, Eskişehir merkezli Bewell Technology, Londra, Berlin ve İstanbul'da ofisleri bulunan Rent'n Connect, inMapper, SADELABS, Skysens, İzmir merkezli Delta Smart Technologies, Ankara merkezli Emse, Xena Vision, Redhorizon tarafından geliştirilen AvioVR, Klinik psikologlar tarafından yürütülen AvioVR, uçuş anksiyetesi için hızlı ve kalıcı bir tedavi olanağı sunuyor.

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