Yardımlar sürecek

Bornova Belediyesi 2021 yılı sonuna kadar gerçekleştireceği sosyal yardımları planladı.

Sosyal İşler Müdürlüğü’ne ait depoyu ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dar gelirli ailelere yönelik yardımlarla ilgili bağış ve satın almaların tamamlandığını, 2021 yılında sosyal yardımların bir aksama olmadan sürdürüleceğinin müjdesini verdi. Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana dar gelirli Bornovalı ailelere yönelik yapılan yardımlar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan İduğ, göreve geldikleri ilk günden itibaren sosyal yardımlaşmaya büyük önem verdiklerini ifade etti. Gıda ürünleri, bebek bezi ve maması ile temizlik malzemelerinden oluşan yardım kalemlerinin envanter sayımına katılan Başkan İduğ, yardım alan her haneye protein ağırlıklı gıdalar ulaştırılması konusunda personele uyarılarda bulundu.

1 ay protein, 1 ay hijyen kiti

3 bin haneye düzenli olarak gıda kolisi ulaştırıldığını söyleyen Başkan İduğ, satın alım ve yardım dağıtımlarına dair raporları değerlendirdi. Koronavirüs salgınıyla birlikte sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın öneminin tekrardan fark edildiğini söyleyen Başkan İduğ, “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği dar gelirli Bornovalıların yanında olmayı görev biliyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana destek verilen aile sayısını 3 bine çıkardık. Yetkili personelimiz başvuran her haneyi tek tek ziyaret ederek ihtiyaçları belirliyor. 2021 yılında yapılması planlanan yardımlar için protein bazlı gıdalardan oluşan kolilerle birlikte bir de hijyen kolileri hazırladık” dedi.