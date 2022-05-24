Yarımada Spor Oyunları 2022 Çeşme'de başladı

16 yıl aradan sonra yeniden başlayan Yarımada Spor Oyunları’na Çeşme 4. kez ev sahipliği yapıyor.Oyunlarda 900 sporcu 11 branşta mücadele verecek

Yarımada Spor Oyunları 23-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. “Haydi Spora!” sloganı ile Basketbol, Futbol, Kros, Mini Voleybol, Masa Tenisi, Plaj Voleybolu, Oryantiring, Satranç, Tenis, Yelken ve Açık Su Yüzme gibi spor branşlarında çeşitli yarışmalar düzenleniyor.

Uzun bir aradan sonra yeniden gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Çeşme Belediyesi, Karaburun Belediyesi, Seferihisar Belediyesi, Urla Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’nin destekleriyle yapılıyor. Kortej yürüyüşü ile başlayan Yarımada Spor Oyunları açılış töreni Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

“Ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz”

Törende konuşan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “16 yıl aradan sonra yeniden Çeşme Yarımada Spor Oyunları’nda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Son iki yılda tüm dünyayı sosyal ve ekonomik anlamda etkileyen, uzun süre bizleri evlerimize kapatan Covid-19 salgını bizleri ruhsal ve fiziksel anlamda oldukça yormuştu. Bu süreçten en çok etkilenenlerden biri de tabii ki gençlerimizdi. Yarımada spor oyunlarımızda sporun iyileştirici, birleştirici gücü ile bir araya gelerek gençlerimizin centilmence yarışma heyecanına ortak olacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimize başarılar diliyorum”

Oran, “Bu anlamlı organizasyonun; yüz yüze etkileşimin gençlerimizin ruhsal gelişimine çok değerli katkılar sağlayacağına, hayatın sanal mecralardan ibaret olmadığının hatırlatılmasına vesile olacağına inanıyorum. Çeşmemizin güzellikleri arasında, sımsıcak güneşi altında centilmence mücadele edecek tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” diye konuştu.

6 ilçenin katılımıyla başladı

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, “Bu yıl 6 ilçenin katılımı ile yeniden Yarımada oyunlarını başlatıyoruz. Balçova ve Narlıdere ilçelerimiz de son anda katılmak istediler ama maalesef fikstürler tamamlandığı için katılamadılar. Ben buradan hocalarıma teşekkür ederken tüm sporcularımıza da başarılar diliyorum” dedi.