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Yarış tutkusu sayesinde kanseri yendi

İzmir'de yaşayan yarış pilotu Bahadır Sevinç (48), Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex' sayesinde tiroid kanseri olduğunu öğrenmesine rağmen yarış pistlerinden vazgeçmedi. Tedavi gördüğü sırada katıldığı 12 yarışta birinci olmayı başaran ve hayal ettiği yarış pistini hayata geçiren Sevinç, şimdi "Minnetarım" dediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek

Yarış tutkusu sayesinde kanseri yendi
13 Şubat 2021 Cumartesi 09:19

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 100'ü aşkın kupanın sahibi olan profesyonel rallici Bahadır Sevinç, yaklaşık 22 yıldır tutkunu olduğu yarışlar sayesinde kanseri yendi. Yaklaşık 2 yıl önce Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex'in dokunduğu boynunda şişliği fark edince tiroid kanseri olduğunu öğrenen Sevinç, hemen tedaviye alındı. Ancak, buna rağmen kanser, vücuduna yayılmaya başladı. Doktorların "Yaşamaz" dediği Sevinç, tedavi gördüğü sırada tutkunu olduğu yarış pistlerinden kopamadı. Bir yandan tedavi gördü, bir yandan da yarışlara katıldı.

Bir yıl içinde katıldığı 12 yarışın tamamında birinci oldu. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Sevinç, "Yarışlar olmasaydı bugün burada olamazdım" dedi. Yıllardır hayal ettiği yarış pistini kurup, hizmete açan Sevinç, minnattar olduğunu söylediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek.

'YARIŞLARDAN HİÇ KOPMADIM'

Yaklaşık 22 yıldır yarış sporuyla ilgilendiğini anlatan Sevinç, "İlk kez 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Atatürk Kupası'na katıldım. Bu işi iyi yapabileceğimi anladıktan sonra hiç bırakmadan devam ettim. Hastalığımı öğrendikten sonra ve tedavi sürecinde de yarışları bırakmadım. Kanser tedavisi gördüğüm dönemde katıldığım Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFES) Aydın Otomobil Sporları Kulübü'nün (AYOSK) düzenlediği 12 yarışın tamamında birincilik elde ettim. Tedavim sırasında yarışlardan hiç kopmadım ve hepsine katıldım" dedi.

SAĞLIK YILI İLAN ETTİ

Hayali olan yarış pistini bu sene hayata geçirdiğini anlatan Sevinç, "İzmir'in Menderes ilçesinde bir yarış pisti açtım, bu pistin içinde 297 dönümlük Türkiye'nin en büyük interaktif macera parkı olacak. İçinde go-kart, paintball, macera parkurları, etkinlik alanları yer alacak. Faydalı şeyler yapmak istiyorum ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Takımım adına bizleri hem koronavirüs süreci hem de diğer zamanlarda yalnız bırakmayan emektar sağlık çalışanlarımız için 2021'i 'sağlık yılı' ilan ettim. Bu kapsamda 5 doktor ve 5 hemşireye takımımda ücretsiz yarışma hakkı vereceğim. Onlara moral ve motivasyon sağlayacak etkinlikler yapmak istedim. Böylelikle onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve minnettarlığımı göstermek istiyorum" diye konuştu.

'YARIŞ OLMASAYDI BURADA OLAMAZDIM'

Yarış sporuna gönül verdiğini söyleyen Sevinç, "Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yarış sezonu iptal edildi. Bir önceki sezon aracım yandı. Hareket halindeki araçtan atlayıp, sağ ve soldaki kaput mandallarını açtım. Aracım söndürülene kadar başında bekledim. Mücadeleyi bırakmadığınız zaman kazanıyorsunuz. Araçlarımızda her türlü güvenlik tedbiri alınıyor. Ben yarış olmasaydı burada olamazdım. Bir takım tutkusunun olması insanın hayatta bazı şeyleri aşmasını kolaylaştırıyor" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kanser #yarış tutkusu #tiroid kanseri #bahadır sevinç #yarış pilotu
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