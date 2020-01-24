Yarıyıl çok keyifli geçiyor

8 ilden 129 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Güzel Sanatlar Kampı Denizli'de devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan öğrencileri, yarıyıl tatilinde buluşturan Kış Kampları 14 ilde 14 farklı temayla düzenleniyor. Kampa Bursa, Çorum, Edirne, Giresun, Kırklareli, Kırşehir, Sinop ve Zonguldak'tan Denizli'ye gelen 129 öğrenci katılıyor.

Cevat Akşit Öğrenci Yurdunda Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu tarafından "İnsanda Estetik Düşüncenin Temelleri" adlı söyleşi ile başlayan program, minyatür sanatçısı Ayfer Balaban'ın öğrencilerle buluşması ile sürdü. TRT Ses Sanatçısı Volkan Aslan türkülerle öğrencilerin yüreklerine dokunurken, günün son etkinliğinde grup huzurevinde yaşlıları ziyaret etti.

Gün sporla başlıyor

Kampın ikinci günü fitness salonunda sabah sporuyla güne başlayan öğrencilere kahvaltıda Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu eşlik etti. Günün devamında Minyatür Sanatçısı Özcan Özcan tarafından "İnsan Ruhunun Etkinliği Açısından Sanat" adlı söyleşi yapıldı. 5 günlük kamp programı çeşitli aktiviteler, alanında uzman kişilerle öğrenci buluşmaları, tarihi ve kültürel geziler gibi etkinliklerle devam edecek.