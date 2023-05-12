Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
Kızılay Genel Başkanı Kınık, istifa etti
0
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
Erdoğan: Milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz
0
Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşında
Bahçeli: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşında
0
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
Sinan Oğan: FETÖ metotlarıyla İnce’ye dönük girişimleri kınıyorum
0

Yasa dışı bahis çetesi lideri kuzenler: Ofislerde eğlence ve parti için organizasyon yaptık

İzmir merkezli 6 ilde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 39 şüpheli arasında bulunan çete lideri kuzenler Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.'nin ifadeleri ortaya çıktı. Lüks hayat yaşadığı öne sürülen şüpheli iki kuzen, haklarındaki suçmaları reddedip, gelir kaynaklarının ticaret olduğunu, bahis oynatmak amacıyla tutulduğu iddia edilen ofislerde eğlence ve parti yapmak için organizasyon düzenlediklerini söyledi

Yasa dışı bahis çetesi lideri kuzenler: Ofislerde eğlence ve parti için organizasyon yaptık
12 Mayıs 2023 Cuma 15:10

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Nisan'da İzmir, İstanbul, Adana, Karaman, Kütahya ve Balıkesir'de belirlenen adreslere 'Kuzenler' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.'nin de bulunduğu 43 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 60 pos cihazı, bilgisayar, telefon, suçta kullandıkları belirlenen çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Şüphelilerin işsiz, öğrenci ve ev kadını olan üçüncü kişilerden banka hesabı temin edip, paravan şirket kurdukları ileri sürüldü. Lüks rezidans kiralayan şüphelilerin, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettikleri geliri, paravan şirketler ve banka hesabını kullandıkları kişilerin hesapları üzerinden kripto varlıklara dönüştürdükleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları, Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesaplarına da aktardıklarının anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin, yakınları üzerine kurdukları otomotiv firmasına lüks araç aldıkları, suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 550 milyon lira işlem hacminin tespit edildiği öğrenildi. Lüks hayat yaşadıkları belirlenen şüphelilerin banka hesapları ile 15 lüks araca el konulduğu da kaydedildi. Bunun yanında yasa dışı bahis ile ilgili finans çalışanlarının rezidanslarda kiralanan ofislerde karşılıklı vardiya sistemi ile çalıştıkları, olası polis baskınından kurtulmak için bazılarının ise kendi evlerini tercih ettiği de öne sürüldü.

'HESAPTAKİ PARALAR TİCARET KAZANCIM'

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanırken, 4'ü serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerden çete liderleri Mertcan P. ve kuzeni Şakircan M.'nin de ifadeleri ortaya çıktı. Ofisindeki aramalarda bulunan parayla ilgili şüphelilerden Mertcan P.'nin "Ya araba satmışımdır ya altın bozdurmuşumdur ya da kredi çekmişimdir", Şakircan M.'nin ise 'Hesabıma gelen tüm paralar ticaretten kazancım. Yurt dışına tatil için gidip geliyorum" derken; başkalarının üzerine tutulan ofislerle ilgili ise "Burada yasa dışı bahis oynatmadık. Eğlence ve parti yapmak için organizasyonlar gerçekleştirdim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #yasa dışı bahis
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
İzmir'de 18 bin işçi toplu sözleşmeyi bayram havasında kutladı
Sonraki Haber
İrfan Can Eğribayat bonservisiyle Fenerbahçe’de
İzmir'de 18 bin işçi toplu sözleşmeyi bayram havasında kutladı
İzmir'de 18 bin işçi toplu sözleşmeyi bayram havasında kutladı
0
Sahte sitelerle 3 milyar liralık vurgun yapan çetenin lideri de mağdurmuş
Sahte sitelerle 3 milyar liralık vurgun yapan çetenin lideri de mağdurmuş
0
İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavganın nedeni ihaleymiş
İzmir'de 5 kişinin öldüğü silah kavganın nedeni ihaleymiş
0
Başkan Soyer: Kalbi sizinle atan bir belediye başkanınız var
Başkan Soyer: Kalbi sizinle atan bir belediye başkanınız var
0
Halkın Kasabı 11 şubeye ulaştı
Halkın Kasabı 11 şubeye ulaştı
0
İzmir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı
İzmir Valiliği seçim günü alınacak tedbirleri açıkladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.