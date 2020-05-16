Yasağın ilk gününde İzmir'de cadde ve sokaklar boşaldı

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydan ve sokaklar boşaldı. Polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşları tespit etmek için kentte uygulama noktaları oluşturdu.

Yasağın ilk gününde İzmir'de cadde ve sokaklar boşaldı
16 Mayıs 2020 Cumartesi 12:13

İçişleri Bakanlığı tarafından, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanmak üzere başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, İzmir'i sessizlik sardı. Şehirdeki cadde ve meydanlar boşaldı. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen ekipler, Konak Tramvayında onarım çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri ise, kentte 25'ten fazla noktada uygulama noktası oluşturarak, kısıtlamaya uymayan kişilere ceza yazdı. Denetlemelerin, kısıtlamaların biteceği gün olan 19 Mayıs Salı günü saat 00.00'a kadar aralıksız süreceği bildirildi.

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