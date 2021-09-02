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Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
02 Eylül 2021 Perşembe 10:11

Tatil için gittiği Dubai'de rahatsızlanan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, bu sabah hayatını kaybetti.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, tatil için gittiği Dubai'de rahatsızlandı. Yaşar'ın bu sabah hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşar'ın vefatı ailesi ile sevenlerini yasa boğdu. Yakınları, Yaşar'ın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaşar Holding'ten yapılan açıklamada, cenaze töreni ile ilgili bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Evli ve 3 çocuk babası Yaşar, 2015 yılından beri Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Mustafa Selim Yaşar kimdir?


1956 İzmir doğumlu olan Selim YAŞAR; 1976 yılında Paris-Academi Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York-Pace Üniversitesi İşletme-Finans bölümünden mezun olmuş ve iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başlamıştır. 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş.’de yönetim pozisyonunda çeşitli görevler üstlenen Yaşar, EBSO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, ayrıca kurucu üyesi olduğu ESİAD'da da dört yıl süre ile Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir. 
2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın Selim YAŞAR , İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı  yapmıştır.
2015 yılından bu yana Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdüren Mustafa Selim Yaşar ayrıca, Yaşar Topluluğu iştiraklerinde yönetim kurulu başkanı, başkan vekili ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Selim Yaşar, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi Aile Birliği Başkanlığı’nın yanı sıra birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almıştır.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #yaşar holding #yaşar holding ölüm #mustafa selim yaşar ölüm #koronavirüs ölüm #yaşar holding başkanı ölüm
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