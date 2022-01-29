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Yaşar Üniversitesi 11 kişi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 11 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Yaşar Üniversitesi 11 kişi alacak
29 Ocak 2022 Cumartesi 11:46

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesinin  ilgili birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”te  belirtilen  şartları  yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.


İlan için başvurular 28 Ocak 2022 ile 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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