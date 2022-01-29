Yaşar Üniversitesi 11 kişi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 11 araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesinin ilgili birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.



İlan için başvurular 28 Ocak 2022 ile 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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