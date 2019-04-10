Yaşar Üniversitesi 18 yaşında

Yaşar Üniversitesi'nin, 18'inci kuruluş yıldönümü Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen törenle kutlandı. Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, "Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar'ın eşsiz vizyonu ile 18 yıl önce eğitim hayatına başlayan üniversitemiz 'geleceği şekillendirecek bireyleri' yetiştirmeye devam ediyor" dedi.

"Bilim, birlik ve başarı ilkeleriyle küresel ölçekte yenilikçi ve sürdürülebilir bir üniversite olmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" diyen Ahmet Yiğitbaşı, üniversitenin 18 yılını değerlendirdi. Mevcut akademik ve idari kadrolar ile Yaşar Üniversitesi'ne yeni katılan bilim insanlarının özverili çalışmaları sayesinde daha da güçlendiklerini belirten Yiğitbaşı, "Üniversitemiz için önemli bir gelişmeyi de buradan duyurmak istiyorum. Mütevelli Heyetimize çok değerli katkıları olacağına inandığım iki değerli üyemiz daha aramıza katıldı. Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığının Kurucusu, Sabancı Üniversitesi Arama Kürsüsü Başkanı Sayın Doç. Dr. Oğuz Babüroğlu ile kimya, tarım, gıda, yenilenebilir enerji gibi alanlarda başarılı projeleri hayata geçirmiş TÜSİAD Üyesi Sayın Metin Akman. Kendilerine, Yaşar Üniversitesi ailesi adına hoş geldiniz demek istiyorum. Mevcut akademik ve idari kadrolarımız ile aramıza yeni katılan bilim insanlarımızın katkıları ve özverili çalışmaları sayesinde her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bilim, sanat ve tasarım kültürünü benimseyen, yerel ve küresel anlamda toplumun gelişmesine katkıda bulunan bir üniversite olma hedefine doğru, koşar adımlarla ilerliyoruz. Kurulduğumuz ilk günün heyecanıyla, yıllar içerisinde artan özgüvenimizle, bu hedefleri gerçekleştireceğimizden hiç şüphem yok" dedi.



Anlamlı bir süreç başlattık

Geçen yıl, Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Ailesi için önemli ve anlamlı bir süreci başlattıklarını da hatırlatan Ahmet Yiğitbaşı, "Sayın Selçuk Yaşar'ın hayatı boyunca kendisine ilke edindiği değerleri yaşatmak üzere, kurucu vakfımızın da desteği ile Selçuk Yaşar Ödülü'nü hayata geçirdik. Girişimcilik, yenilikçilik veya inovasyon alanlarında başarılı çalışmalar yapmış ve bunların sonucunda, ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamış kişi ya da kurumlar, 2019 yılı Selçuk Yaşar Ödülü'nün teması olarak belirlendi. Şubat ayında gerçekleşen görkemli bir törenle, iki ödül sahiplerine takdim edildi. Ödüle layık görülen sosyal girişimci ve TEKFEN Holding'in kurucularından Sayın Ali Nihat Gökyiğit ile akademisyen kimliğini girişimcilik ile bütünleştiren Sayın Prof. Dr. Aytül Erçil'i, bir kez daha tebrik ediyoruz. Bundan sonra da, belirlenecek yeni temalarla, ulusal ve uluslararası alanlarda ülkemizi başarıyla temsil eden kişi ve kurumları seçerek Selçuk Yaşar Ödülü'nü vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yetişkinliğe ilk adım

Yaşar Üniversitesi'nin, İzmir ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmayı sürdüreceğini belirten Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer ise törende şunları söyledi:

"18'inci yaş insan hayatında yetişkinliğe adım olarak görülür. Biz yeni yaşımıza adım attığımız bu anlamlı günde tekrarlıyoruz ki, küçük bir çocuğun gözlerindeki öğrenme heyecanını hiç yitirmeden yolumuza devam edeceğiz. Üniversitemiz İzmir ve Ege'de olduğu kadar Türkiye genelinde ve yurtdışında da yükselen bir değer olmayı sürdürecektir. Üniversitemizi bugünlere getiren başta Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Sayın Selçuk Yaşar olmak üzere Yaşar Ailesi'nin tüm bireylerine, kurucu vakfımıza, Mütevelli Heyeti'ne ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Törende ayrıca 'Bilim, Birlik, Başarı' ödülleri kapsamında başarılı idari birimler, temsiliyet başarısı, eğitimde başarı, başarılı araştırmacı ve akademik onur ödülleri verildi.

Törene katılanlar

Törene Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Feyhan Yaşar, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri Dr.Mehmet Aktaş, Prof.Dr.Atila Sezgin, Özer Kırca, Metin Akman, Doç.Dr.Oğuz Babüroğlu, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Murat Borovalı katıldı.