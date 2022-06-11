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Yaşar Üniversitesi 2 kişi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 2 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Yaşar Üniversitesi 2 kişi alacak
11 Haziran 2022 Cumartesi 10:39

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen  kıstasları yerine  getirmiş  olmak  kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.


İlan için 10 Haziran 2022 tarihinde başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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