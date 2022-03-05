SİYASETE GİRDİ! İŞTE PARTİSİ...
SİYASETE GİRDİ! İŞTE PARTİSİ...
0
ÜÇ KARDEŞLE AYNI ANDA EVLENDİ
ÜÇ KARDEŞLE AYNI ANDA EVLENDİ
0
14 YIL SONRA AYNI FİLMDE
14 YIL SONRA AYNI FİLMDE
0
ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLIYOR
ALAÇATI OT FESTİVALİ BAŞLIYOR
0

Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı

Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
05 Mart 2022 Cumartesi 11:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla, araştırma görevlileri alınacaktır.


İlana başvuracak adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir; 04 Mart 2017’den sonra alınmış belgeler kabul edilir)


 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Türk Akreditasyon Kurumu 11 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de 2022'de 31 fuar düzenlenecek
Yolsuzlukla suçlanan İzmir Müze Müdürü görevden alındı!
Yolsuzlukla suçlanan İzmir Müze Müdürü görevden alındı!
0
Karşıyaka'da dopdolu 8 Mart programı!
Karşıyaka'da dopdolu 8 Mart programı!
0
ESHOT'un hizmet kalitesi İzmirlilere sorulacak
ESHOT'un hizmet kalitesi İzmirlilere sorulacak
0
İnciraltı toprak sahiplerinden Şehir Plancıları Odası'na tepki
İnciraltı toprak sahiplerinden Şehir Plancıları Odası'na tepki
0
İzmir’de kamyonda 152 kaçak göçmen yakalandı
İzmir’de kamyonda 152 kaçak göçmen yakalandı
0
Çocukları Ukrayna'da kendileri İzmir'de
Çocukları Ukrayna'da kendileri İzmir'de
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.