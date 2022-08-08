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Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim elemanı alımı yapacağını açıkladı

Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı alacak
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:21

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi'nin ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlileri (ders verecek) alınacaktır.

 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden asgari 70 puan almış olmak (ALES sınav muafiyetinden yararlanacak adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir).

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