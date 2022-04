Yaşar Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim elemanı alımı yapacaklarını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te belirtilen şartları yerine getirmiş olmak kaydıyla öğretim görevlisi (ders verecek) alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

* Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) alanlarındaki puan türünde 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak (başvuru dilekçelerinde ALES muafiyetinden yararlanmayı talep eden adayların, ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. ALES Sınavı, sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir; 25 Nisan 2017’dan sonra alınmış belgeler kabul edilir).

* İlgili Yönetmeliğin 6. maddesinin (2) numaralı bendi kapsamında, T.C. Yaşar Üniversitesi Senatosu’nun 28.12.2021 tarih ve 445 sayılı toplantı kararı gereği, Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Bölüm/Programlar için, adaylarda yabancı dil (İngilizce) 100 (yüz) tam puan üzerinden asgari 65 (altmışbeş) puan almış olmak şartı aranır.

* Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.



