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Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 6 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
12 Nisan 2022 Salı 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih  ve  30449  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”,  Üniversitenin  resmi  erişim  sayfasında yayımlanan  “Akademik  Kadrolara  Atama  ve  Yükseltmeler  Hakkında  Yönerge”de  belirtilen  kıstasları  yerine  getirmiş  olmak  kaydıyla  ilgili  alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için bugün başlayan başvurular 15 gün sürecektir.


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