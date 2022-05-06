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Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim görevlisi alımı yapacağını duyurdu

Yaşar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
06 Mayıs 2022 Cuma 10:07

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi ilgili  Birimlerine  2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri  ile  bu  Kanun’a dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi  erişim  sayfasında  yayımlanan  “Akademik  Kadrolara  Atama  ve  Yükseltmeler  Hakkında Yönerge”de  belirtilen  kıstasları  yerine  getirmiş  olmak  kaydıyla  ilgili  alanlarda  uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

 


İlan için başvurular 6 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 15 gün sürecektir.


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