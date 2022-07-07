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Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
07 Temmuz 2022 Perşembe 10:17

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi  ilgili Birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitenin resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlan için başvurular bugün başlıyor ve 15 gün sürecek.

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