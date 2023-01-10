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Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü 6 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10 Ocak 2023 Salı 10:25

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Yaşar Üniversitesi ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alınacaktır.

İlan için başvurular bugün başlayacak ve 15 gün sürecektir.


İlanın ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

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