KARAR BELLİ OLDU
KARAR BELLİ OLDU
0
ARTIK ZAYIFLARDA DA GÖRÜLÜYOR
ARTIK ZAYIFLARDA DA GÖRÜLÜYOR
0
DATÇA BELEDİYESİ O TWEETİ SATTI
DATÇA BELEDİYESİ O TWEETİ SATTI
0
ÇAY İÇERKEN DİKKAT!
ÇAY İÇERKEN DİKKAT!
0

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Yaşar Üniversitesi'nin 3 öğretim üyesi alımı yapacağı açıklandı

Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
25 Mart 2021 Perşembe 11:44

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, Üniversitemiz resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili alanlarda uzmanlaşmış öğretim üyeleri alacak.


DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Sonraki Haber
Bismil'de arsa ihale ile satılacak
Buca yollarında dönüşüm zamanı
Buca yollarında dönüşüm zamanı
0
Konak'a Roman Kültür Merkezi
Konak'a Roman Kültür Merkezi
0
İzmir'de intihar eden esnaf, sosyal medyadan isyan etmiş!
İzmir'de intihar eden esnaf, sosyal medyadan isyan etmiş!
0
İzmir Büyükşehir'den çevreci adım
İzmir Büyükşehir'den çevreci adım
0
Torbalı'da fidan deposunda yangın
Torbalı'da fidan deposunda yangın
0
İzmir'de o baraj hariç hepsi doldu!
İzmir'de o baraj hariç hepsi doldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.