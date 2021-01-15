Yastık savaşı kötü bitti!

Babası ile yastık savaşı yapan çocuğun gözüne, avizenin kırılması sonucu cam parçaları isabet etti. Ameliyata alınan küçük çocuk, sağlığına kavuştu

Babası ile yastık savaşı yapan çocuğun gözüne, avizenin kırılması sonucu cam parçaları isabet etti. Ameliyata alınan küçük çocuk, sağlığına kavuştu

Olay Aydın'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre 9 yaşındaki Belinay Avcı, 2 hafta önce babası ile yastık savaşı yaptı. O sırada yastığın avize çarpması sonucu kırılan avizeden saçılan cam parçaları küçük kızın gözüne isabet etti.

Belinay, ilk olarak Aydın'da bulunan bir hastaneye kaldırıldı. Buraya yapılan incelemede cam parçalarının küçük kızın kornea ve gözbebeğine zarar verdiği belirlendi. Küçük kız önce Aydın Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesine oradan da İzmir'deki özel bir hastaneye götürdü.

Belinay burada acil olarak ameliyata alındı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Safiye Yılmaz yaptığı açıklamada, Belinay'ın muayene ettiğinde gözünde görme kaybının olduğunu söyledi.

Çocuğun durumuna bir doktor olarak çok üzüldüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Hastamızın kornea dokusunu çok küçük bir parçası tutuyordu. Buna rağmen kornea dokusu canlıydı. En sağlıklı olanı kendisine ait olan dokunun yerine yerleştirilmesiydi. Göze renk veren iris dokusu dışardaydı. Hemen ameliyata almamız lazımdı. Önce iris dokusunu antibiyotikle yıkadık sonra yerine yerleştirdik. Ardından yeniden gözbebeğini oluşturduk. Kornea dokusunu yerine yerleştirdik ve diktik. Göz kapağının içinde cam parçaları vardı onları da temizleyerek 5 dikiş attık. Kızımız ameliyattan bir gün sonra görmeye başlaması hem beni hem kendisini hem de ailesini çok mutlu etti."

Belinay Avcı ise Yılmaz'ın yaptığı ameliyat sayesinde yeniden sağlığına kavuştuğunu anlatırken, "Sol gözümü kaybedeceğim diye çok korktum. Ailem bana bu süreçte hep destek oldu. Ameliyatın ardından eskisi gibi kitap okumaya başladım. Yeniden görmek çok güzelmiş." diye konuştu.