Yatık bina sahipleriyle görüştü

Karşıyaka'da, 40 yılı aşkın süredir birbirine yatık duran 5 bina ile ilgili İzmir Valiliği'nce tahliye tebligatı gönderilmesi üzerine Belediye Başkanı CHP'li Cemil Tugay, mülk sahipleriyle bir araya geldi.

Binaların AFAD tarafından hazırlanan depreme dayanıklılık raporuna göre boşaltılması gerektiğini söyleyen Tugay, 1 hafta içinde ev ve iş yerlerinden çıkacak mülk sahiplerine açıklama yaptı. Mülk sahipleri, tahliye sürecinin çok kısa olduğunu söylerken, belediye yetkilileri ile uzun süre konuya çözüm arandı. Bölgede zemin problemi nedeniyle bazı binaların yana doğru yattığını söyleyen Tugay, "Aslında yeni bir problem değil ancak bu sorunun tehlike arz ettiği, zaman içinde binalarda çökme olabileceğine dair genel kanaat var. Biz de bu çerçevede bu sorunun çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. AFAD'ın verdiği rapor sonrasında İzmir Valiliği, bu binalardaki tehlikenin yüksek olduğu ve hızlı bir şekilde boşaltılması gerektiğini belirten bir yazı gönderdi" diye konuştu.

Vali ile görüşülecek

Yazıyla halktan evlerini ve iş yerlerini boşaltmasını istemek durumunda kaldığını belirten Başkan Tugay, "1 hafta gibi kısa sürede boşaltmaları isteği var. Buna vatandaşlarımız haklı olarak tepki gösteriyorlar. Biz de halkın mağduriyetini gidermek amacıyla ne yapabileceğimize dair görüştük. Bugünkü görüşmede vatandaşların İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşmesi kararı alındı. Ben de kendilerine eşlik edeceğim. Halk durumun tekrar değerlendirilmesini talep edecek, ben de onların yanında yer alacağım" dedi.