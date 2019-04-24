Yatırıma izin verilsin, ucuza balık satalım

Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifi'nin de bulunduğu Bostanlı Balıkçı Barınağı, düzensiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. 2012'den beri Milli Emlak'tan barınağı kiralayamadıklarına dikkat çeken Kooperatif Başkanı Tuncay Küçük, "Burayı kiralarsak yatırım yapacağız ve perakende balık satışına başlayacağız. Balıkçı tutacak, vatandaş yiyecek. Arada kimse olmayacak." dedi.

Halil Özcan - Karşyaka sahilinde derme çatma görüntüsüyle dikkat çeken Bostanlı Balıkçı Barınağı, vatandaşları tedirgin ediyor. Bu durumdan memnun olmadıklarını belirten Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Küçük, yerleşim yeri konusunda sıkıntı çektiklerini söyledi. Barınağı kiralamak için Milli Emlak'a 2012'den beri dilekçeyle başvuru yaptıklarını ancak herhangi bir sonuç alamadıklarına dikkat çeken Küçük, "Milli Emlak'a defalarca dilekçeyle başvurduk ama kiralama yapmadılar. Yatırım yapacağız, yapamıyoruz. 150-200 arası balıkçımız var. Güvenli bir liman değil. Hırsızlık çok oluyor. Biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Ecrimisil ödüyoruz. Kiralansa kirasını ödeyeceğiz ve yatırım yapacağız. Yaptığımız yatırım da burada kalacak zaten."

Gece için izin verilsin

Bostanlı Balıkçı Barınağı'nın imarlı olduğunu ve başka bir yapıya dönüştürülemeyeceğini ileri süren Küçük, kooperatife imkan verilmesini istiyor. Burada çalışan balıkçıların tuttuğu balığı Buca'daki hale götürdüğünü anlatan Küçük, "Buradaki balıkçı denize çıktığı zaman 5-10 ton balık getiriyor. Dolayısıyla hale gönderiyoruz. Aynı zamanda buraya perakende satış yeri açtığımız zaman vatandaş bizden gelip alır balığını. Kırmızı et ve tavuk eti pahalı. Balık da denizden çıktıktan sonra aracılar fazla olduğu için vatandaşa pahalı geliyor. Biz de buraya yatırım yapalım, kooperatifin satış yerini oluşturalım istiyoruz. Bu sayede vatandaş marketten, pazardan aldığı balığı yarı fiyatına bizden taze taze alabilir. Bizden 10 liraya alacağı balığı dışardan 18-20 liraya alır. Vatandaş balığı ucuza alırsa tüketim oranı artar, haftada bir defa yiyen 2-3 defa yiyebilir." dedi.

Pazarlarda ve bazı marketlerde çiftlik ürünü balığı deniz ürünü diye satanların olduğuna dikkat çeken Küçük, "Bizim burada satacağımız balık tamamen doğal deniz balığı olacak. Pazardan, marketlerden alınan gibi çiftlik de olmayacak. Vatandaş yarı fiyatına taze taze deniz bağılı yiyecek." ifadelerini kullandı.

Kendini bildiğinden beri balıkçılk yaptığını söyleyen Hasan Ceylan (41), Bostanlı Balıkçı Barınağı sakinlerinden. Düzensizlikten yakınan Ceylan, balıkçılara ve barınaklara daha fazla önem verilmesini istiyor. Körfez'de balık tutamadıklarını, yasak bölgenin daraltılması gerektiğini ileri süren Ceylan, şunları söyledi:

"Bostanlı'dan, Üçkuyular Sahili hattından içeriye girmemiz yasak. Bu durumun gözden geçirilmesini istiyoruz. Gemi ve vapur trafiğinin olmadığı gece saatlerinde balık tutmamıza izin verilebilir."