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Yavru flamingolar uçmayı öğreniyor

Flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında bir süre önce dünyaya gelen yavrular, suda yapay adanın hemen önünde yer alan ve "kreş" olarak adlandırılan bölgede, rüzgara karşı kanat çırparak uçmayı öğreniyor.

04 Ağustos 2022 Perşembe 11:20

Gediz Deltası'nda 2012'de Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında 30 ila 32 günlük kuluçka süresini tamamlayan "Phoenicopterus roseus" türü flamingo yavruları, mayıs ayında yumurtadan çıktı.

Yumurtadan çıktıktan 20 ila 25 gün sonra suyla tanışan yavrular, suda "kreş" adı verilen yerde vakit geçiriyor. Kuşlar zaman zaman dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyor.

Yumurtadan çıktıktan sonra siyah ve füme renklerdeki tüylere sahip yavru flamingolar, anne babaları tarafından, tuz karidesi olarak da bilinen bir tür eklem bacaklı "artemia salina" ile besleniyor. Yavrular bu besin nedeniyle 2 yıl sonra pembe-beyaz rengi alıyor.

"Kreşte", erişkinlerin aralarında suda gezinen ve yavaş yavaş kendi kendine beslenen yavrular, bir yandan da rüzgara karşı kanat açarak uçma eğitimi yapıyor. Ailelerinin yanında 2 ay geçiren yavru flamingolar, 3'üncü aydan itibaren uçmayı ve doğada tek başına yaşamayı öğreniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, flamingoları anbean takip ediyor.

Yavru flamingoların kuluçka sürecinde olduğu gibi rahatsız edilmemeleri için İzmir Kuş Cenneti'nde özel önlemler alınıyor.

Akdeniz Havzası'nda kanat çırpacaklar

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlu Mühendisi Celal Murat Aslanapa, Gediz Deltası'nın 1998 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilerek koruma altına alındığını hatırlattı.

Gediz Deltası'nın Tuz Gölü ile birlikte flamingoların Türkiye'deki iki üreme sahasından biri olduğunu belirten Aslanapa, deltada oluşturulan yapay adada, flamingoların sağlıklı bir yumurtlama ve yavrulama dönemi geçirdiğini dile getirdi.

Şu sıralar yavruların büyüdüğünü, ağustosun sonuna değin de uçma dememeleri yapacaklarını aktaran Aslanapa, kuşların, ağustosun sonunda uçmayı öğrendiklerini ve Akdeniz Havzası'nda kanat çırptıklarını sözlerine ekledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #flamingo #izmir #kuş cenneti
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Yavru flamingolar uçmayı öğreniyor
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