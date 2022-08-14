Yaz seferlerinde müzik keyfi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün deniz seferleri keyifli anlara sahne oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yarımada Türk Sanat Müziği Korosu, Mordoğan-Karşıyaka seferinde yolculara müzik ziyafeti yaşattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yarımada Türk Sanat Müziği Korosu, ilk konserini İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün Mordoğan-Karşıyaka seferini yapan gemide verdi. Şef İnanç Menekşe yönetimindeki koro, Karşıyaka’da yaşamış merhum bestekar Necip Mirkelamoğlu’nun şarkılarını sazlar eşliğinde seslendirerek konserini İzmir Marşı ile tamamladı. İki saat süren sefer boyunca yolcular da koroya eşlik ederek büyük bir keyifle Konak ve Karşıyaka’ya ulaştı. Koro, geminin ardından Karşıyaka İskelesi’nde de konserine devam etti. Konsere bestekarın ailesi de katıldı. Konserde seslendirilen şarkılar geçtiğimiz günlerde vefat eden bestekarın kızı Mahur Mirkelamoğlu’na armağan edildi. İskelede vapur bekleyen yolcular da koroyla birlikte şarkı söyledi.