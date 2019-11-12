Yazar ve okurlar sokakta buluştu

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Edebiyat Sokakta' etkinliğinde yazar ve şairler Çiğli Kasaplar meydanında okurlarla bir araya geldi.

Yazar ve okurlar sokakta buluştu
12 Kasım 2019 Salı 16:20

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 48 yazar ve şair gün boyunca kitaplarını okurları için imzaladı. Kasaplar Meydanı'nda oluşturulan standlarda birbirinden değerli yazarlar vatandaşlarla Çiğli'de bir araya gelme fırsatı buldu.  Vatandaşlar standları ziyaret ederek yazarlarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldular. Yoğun ilginin yaşandığı etkinliğe katılan vatandaşlar beğenerek okudukları yazarlarla tanışma fırsatı bulduklarından dolayı mutlu olduklarını ve bu tür etkinliklerin devam etmeni istedi.

Edebiyatımızı yaşatacağız

Kentlerin gelişiminin sanata, bilime ve edebiyata verdiği önemle ölçülebileceğini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Toplumların ilerlemesinde kültür ve sanat önemli bir yer tutuyor. Sanatçılarımızın da toplumla buluşmasını önemsiyoruz. Çiğli'de yaşayan vatandaşlarımızın edebiyattan uzak kalmasını istemiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz. 'Edebiyat Sokakta' etkinliğiyle birbirinden değerli yazarlarımızı Çiğlili hemşehrilerimizle buluşturduk. Vatandaşlarımız, beğeniyle okudukları yazarlarla sohbet etme ve fotoğraf çektirme imkanı buldular. Kitaplarını imzalattılar. Kentimizin düşünsel gelişimine katkı sağlayacak bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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