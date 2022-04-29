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Yazılımdaki açıktan faydalandı, PTT ATM'sinden 142 bin lira çekti

Yazılımdaki açıktan faydalandı, PTT ATM'sinden 142 bin lira çekti
29 Nisan 2022 Cuma 12:32

İzmir'in Torbalı ilçesinde yazılımdaki açıktan faydalanarak PTT ATM'sinden 142 bin 830 TL para çeken M.D. suçüstü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ndeki bir PTT ATM'sinden 142 bin 830 TL paranın eksik olduğu ihbarıyla harekete geçti. ATM'nin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hesap hareketleri ile diğer kayıt belgelerini de kontrol edip, şüpheliyi belirledi. Ekipler, M.D. isimli kişinin yazılımdaki açıktan faydalanıp, ATM'den 5- 20 Nisan tarihleri arasında 142 bin 830 TL para çektiğini tespit etti. Şüpheliyi takibe alan ekipler, aynı ATM'ye tekrar para çekmeye gelen M.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp, jandarma karakoluna götürülen M.D.'nin buradaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #ptt atm #para çekme
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