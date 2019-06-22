Yazın en eğlenceli okulu Konak’ta

Konak Belediyesi’nin açtığı ücretsiz yaz okullarına kayıtlar başladı. Geçtiğimiz yıl da büyük ilgi gören Eğlenceli Matematik, Astronomi, Uzay, Felsefe, Mahalli Oyunlar, Benim Filmim, Bu Nasıl Çalışır?, Eğlenceli Bilim, Dans ve Ritim dersleri ile çocuklar Yaz Okulu’nda arkadaşlarıyla birlikte eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Korkulan ders matematikten korkmayacaklarını eğlenceli matematik dersiyle sevecekler, uzay dersinde ise merak edilen soruların cevaplarını öğrenme fırsatı bulacak olan çocuklar birbirinden ilgi çeken derslere hafta içi her gün uzman eğitmenler eşliğinde verilecek. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki ayrı grupta verilecek olan eğitimler Konak Belediyesi’nin kültür merkezleri, Dario Moreno Sanat Merkezi ile Hatay, Zeytinlik, Gültepe, Aziziye ve Kadriye Semt Merkezileri’nde düzenleniyor.



Haftada dört gün eğitim var



Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere haftada dört gün eğitimlerin verileceği Yaz Okulu’nda sabah dersleri saat 09.30’da başlayıp, 12.40’ta, öğleden sonraki dersler ise saat 14.00’te başlayıp 17.30’da sona erecek. Yaz Okulu için veliler nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve veli izin belgesi ile ikamet adreslerine en yakın kültür merkezi veya semt merkezine başvuruda bulunabilirler. Kontenjan sınırı olan derslere devam zorunluluğu bulunduğunu dile getiren yetkililer, Konak ilçe sınırları içerisinde yaşayanların öncelikli olduğunu söyledi.



Kayıtlar 26 Haziran’da sona erecek



Eğitimler sonunda Yaz Okulu’na katılan çocuklara sertifika da verilecek. Yaz Okulu’na kayıtların 26 Haziran’da sona ereceğini ve ilginin oldukça yoğun olduğunu belirten yetkililer detaylı bilgi için Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni 0232 422 52 36 numaralı telefondan veya semt merkezleri için 232 425 35 01 numaralı telefondan Kadın, Aile ve Sosyal Projeler Müdürlüğü’nü arayarak detaylı bilgi alabilir.