Yeğenini ezerek ölümüne neden olan hala, o anları anlattı

İzmir'de hala Zerrin Kara, araçtan indiğini fark etmediği yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı cipi ile ezerek öldürmüştü. Zerrin Kara kaza anını ve yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Olay 1 Ağustos 2020 günü İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir rezidansta meydana gelmişti. Zerrin Kara polise verdiği ifadede, annesi 3 ay önce hayatını kaybeden yeğeni 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın kendisinden köpek istediğini, bunun için evden para almaya gittiğini ve otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra araçta yeğeninin olmadığını fark ettiğini anlattı. Arkasına baktığında yeğenini yerde yatarken gördüğünü anlatan hala, daha sonra da yeğenini hastaneye kaldırdıklarını ancak kurtarılamadığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Minik Eymen'in hayatını kaybettiği acı kazanın görüntüleri ise olaydan yaklaşık 2 ay sonra ortaya çıktı. Otoparktaki güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde; kolu veya giysisi araca takılı halde bir süre sürüklenen Eymen kasisten geçerken düşünce, araç da minik çocuğun üzerinden geçiyor. Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden halası Zerrin Kara ise panikle araçtan iniyor ve yeğeninin başına geliyor. Görüntülerde Zerrin Kara'nın yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülürken, Zerrin Kara, görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçiriyor ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkarıyor. Kara, yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktor Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalışıyor.



HALA İLK KEZ KONUŞTU



Olayın gündem olması nedeniyle hala Zerrin Kara, katıldığı bir televizyon programında yaşananları anlattı.



Kara, "Kaza bu, oradaki çırpınışlarımı gördünüz mü? Ben arabada olmadığını fark ettikten sonra yüzü gülüyordu, çok şakacı bir çocuktu yine şaka yapıyor sandım ama kulağında kan vardı. Kimse sesimi duymadı. Otopark karanlıktı" dedi. Kazanın ardından kurtarma çabalarını da anlatan Kara, "Arabayı çalıştırmak için uğraştım, kilit ekranı çıktı aracı çalıştıramadım, kucağımda taşıdım, bağırdım, kimse sesimi duymadı, bir acil tıp uzmanı müdahale etti" şeklinde konuştu.



Baba Adem Kara'nın kendisi için 'tutuklanmalı' şeklindeki sözlerine de yanıt veren hala, gözyaşları içinde konuşarak "Bakan bir insan neden öldürür çocuğu, hiçbir şey boşluğunu doldurmuyor" dedi. Zerrin Kara'nın Adem Kara hakkındaki iddiaları ise herkesi şaşkına çevirdi. "Eymen bende kalıyordu. Kardeşimin işi yok, bizden para istiyor. Eymen'in annesi yoğun bakımdayken Adem başkasıyla düğün yaptı, yıllarca eziyet etti, darp etti. Kanserden kaybettik, kısa bir süre sonra da Adem'in bir çocuğu oldu" dedi.