Yelki’ye Z Kuşağı Ormanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe’de yaşayan 18 ile 19 yaşlarındaki 350 genç adına Yelki'de oluşturulan Z Kuşağı Ormanı'nda zeytin fidanı dikim törenine katıldı. Zeytin ağacının önemine vurgu yapan Başkan Soyer, “Sadece bu bölge değil, bütün kentimiz ve bütün Anadolu'muz tehdit altında. Öylesine büyük bir hızla tahrip ediyoruz ve yok ediyoruz ki... O nedenle bugün buradaki bu girişim çok anlamlı” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Güzelbahçe’de yaşayan 18 ile 19 yaş arasındaki 350 genç adına Güzelbahçe Belediyesi tarafından Yelki'de oluşturulan Z Kuşağı Ormanı'ndaki zeytin fidanı dikim törenine katıldı.

Başkan Tunç Soyer konuşmasında zeytinin öneminden söz ederek “Zeytin ölümsüz. Yüzlerce yıllık, olağanüstü bir ağaç. Bizden daha fazla bir zamandır bu coğrafyaya ve topraklara tanıklık ediyor. Sadece bu bölge değil, bütün kentimiz ve bütün Anadolu'muz tehdit altında. Öylesine büyük bir hızla tahrip ediyoruz ve yok ediyoruz ki... O nedenle bugün buradaki bu girişim, proje çok anlamlı. Burada hayatın anlamı ile ilgili bir farkındalık yaratmış oluyoruz” dedi.

Ağaçların gölgesinde vakit geçirsinler

Zeytin ile bisiklet sporunu birleştirecek Olivelo Projesi'ni hatırlatan Soyer, “Diliyorum ki genç kardeşlerim yaş aldıkça bu ağaçların gölgesinde vakit geçirebilirler, bu ağaçların zeytinlerinden faydalanırlar, onlarla büyürler. Diliyorum İzmir'in her yerinde Türkiye'nin her yerinde daha çok ağaç dikeceğimiz, ağaçlarımızı gözümüz gibi koruyacağımız bir iklimi hep beraber yaratırız” ifadelerini kullandı.

İnce: “Z Kuşağı'na armağan ediyoruz”

Zeytinin kutsal bir bitki olduğunu ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ise “Gençlerimiz Güzelbahçe'de ve İzmir'de yaşamaktan mutlu olmak istiyorlar. Onlar eğitimlerini bitirip meslek hayatına geçmek istiyor. Biz de onlara bugünleri, Güzelbahçe'yi unutmayın diye fidan dikme projesine başladık. Biz hem ağaç dikiyoruz, hem de mevcut ağaçları koruyoruz. Böyle belediyecilik yapıyoruz, bunu da Z Kuşağı'na armağan ediyoruz” dedi.

Törenin ardından, dönemi geçmemesi adına önceden dikilen fidanlara, 350 gencin isimleri yerleştirildi.