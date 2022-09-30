Yem fiyatları arttı, hayvanlar kesime gidiyor!

Ana geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğu İzmir Ödemiş’te yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışlardan dolayı üreticiler sektörden birer ikişer çekilmek zorunda kalıyor. Bir çuval yemin 400 lirayı bulması ile maliyetleri karşılayamayan hayvan üreticileri çareyi ya ahırını boşaltmakta ya da süt ineklerini kesime göndermekte bulmuş.

Saha çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Ödemiş Kaymakçı’daki ziyaretlerinde bir yem satıcısı ile de görüştü. Tarım ve hayvancılığın gelişmiş olduğu Ödemiş Kaymakçı’da uzun yıllardır hayvan yemi satan Volkan Özcan, “Yem fiyatları son 1.5 yılda 120 liralardan 400 liralara çıktı. Üretici yıllardır emek vererek çoğalttığı hayvan sayısını şimdi düşürmeye veya ahırını tamamen boşaltmaya çalışıyor” dedi.

Girdi maliyetlerinin sürekli yükselmesinden dolayı et, süt, peynir fiyatlarının da sürekli arttığını ifade eden Volkan Özcan, devletin başta akaryakıt ve elektrik olmak üzere girdi maliyetlerini düşürmesi gerektiğini söyledi. Girdi maliyetlerinin düşürülmesinin zincirleme şekilde nihai tüketiciye olumlu yansıyacağını dile getiren Özcan, şunları söyledi:

“Girdi maliyetleri arttıkça hayvan yetiştiricisi de zor duruma düşüyor. Birçok üretici girdi fiyatlarına dayanamadığı için yıllardır büyüttüğü çiftliğini bir seferde boşaltmak zorunda kalıyor. Yemin çuvalı geçen yıl 170-180 liraydı. Son 1.5 yılda 120 liradan 400 liralara kadar çıktı. Şimdi 350 lira civarında seyrediyor fiyatlar. Öte yandan üretici parasal anlamda yetişemediği için hayvanların yeminden kısmak zorunda kalıyor. Devletin akaryakıt ve elektrik gibi temel girdi maliyetlerini düşürmesi gerek. Yem fabrikaları ucuza üretsin, ucuza satsın. Üretici de yemi ucuza alsın. Böylece et ve süt fiyatları da sürekli artmaz. Dolayısıyla tüketici de rahatlar.”

SÜT İNEKLERİ KESİME GİDİYOR

Yem ve diğer girdi fiyatlarındaki artışlardan dolayı inek kesiminin de arttığını vurgulayan Volkan Özcan, “Bölgede müthiş inek kesimi var. Artık üretici dayanamaz halde. Yıllardır hayvan sayısını artırmak için uğraş verenler son bir yılda hayvanlarını satmak veya kesime yollamak zorunda kaldı. Bugünkü maliyetlere göre süt fiyatının en az 10 lira olması lazım. Ama süt fiyatları yükselince peynir, süt ve et fiyatları da artacak. Bu da tüketiciyi zor duruma sokacak. Bu işin en kolay yolu girdi maliyetlerini düşürmek. Başka çıkış yolu yok” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa katkısının bölge için bir avantaj olduğunu da ifade eden Özcan, buna rağmen sektörün genel anlamda zor bir süreçten geçtiğini vurguladı.