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Yemek yaparken elbisesi tutuşan kadın hayatını kaybetti

İzmir'de yaşlı kadın yemek yaparken, elbisesinin tutuşması sonucu yanarak hayatını kaybetti

Yemek yaparken elbisesi tutuşan kadın hayatını kaybetti
01 Mart 2021 Pazartesi 08:47

Olay İzmir'in Kınık ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kocaömer Mahallesi'nde oturan 88 yaşındaki Hasan Çiçek, ağıldan eve geldiğinde içeride bir duman kokusu farketti. Eve girdiğinde ise eşi 88 yaşındaki Fatma Çiçek'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Yaşlı adam bunun üzerine komşularından yardım istedi.

Komşular durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Çiçek'in vücudunda yanıklar olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Evde yapılan incelemede Fatma Çiçek'in yemek yaparken ocaktan gelen ateşle elbisesinin tutuştuğu sonra da çıkan yangında hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çiçek'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #yangın ölüm
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