Yeni Emniyet Müdürü Şahne’den İzmirliye övgü

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Ticaret Borsası(İTB) Temmuz ayı olağan meclis toplantısı İTB Meclis Başkanı Barış Karagöz idaresinde pandemi tedbirleri kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin katılımıyla Efes Oteli’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında açıklamalarda bulunan Şahne, "Benden önce görev yapan Hüseyin Aşkı müdürüme yaptığı tüm çalışmalar için sonsuz teşekkür ediyorum. Onun yaptığı görevlerin üzerine bir şeyler yapmaya çalışacağız. İzmir'e gelirken beni çok güzel uğurladılar. İnşallah sizlere hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşar ve giderken aynı şekilde gururlanmayı temenni ederim. Güzel İzmir diyorlardı ya ben coğrafya olarak Anadolu'yu çok gezdim her yeri çok güzel ancak İzmir'i güzel kılanın sizler olduğunu fark ettim" dedi.

İzmir’e katkı yapacak



Toplantıda güncel ve ekonomik konular hakkında değerlendirmelerde bulunan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin Emniyet teşkilatının farklı kademelerinde 32 yıllık tecrübesi ile İzmir’e önemli katkılar yapacağını söyledi. Kestelli konuşmasının devamında ise “Çok uzun bir aradan sonra meclis toplantımızı yeniden yüz yüze yapabilmekten ve siz kıymetli dostları yeniden görmekten dolayı çok mutluyum.Neredeyse 16 aydır toplantılarımızı zoom üzerinden yaptık. Ama aynı ortamda birarada olmanın verdiği enerji ve motivasyon bir başka. Toplantılarımıza yüz yüze devam edebilmek için aşının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği salgın hastalıklar, geliştirilen aşılar sayesinde ya tarihten silindi ya da kontrol altına alındı. Çiçek, veba, kolera, difteri, kızıl ve daha nice hastalıktan aşılar sayesinde kurtulduk. Son 100 yılın en büyük salgınını durdurmak için aşı konusunda toplumsal bir konsensüs şart. Hepinizi aşı olmaya ve olmayanları ikna etmeye davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

Harman çuvala girmeden hesap olmaz

Hasat sezonunun yaklaştığı incir ve üzümde üreticilerin yetiştiricilik faaliyetlerinin bütün hızıyla sürdüğünü ifade eden Kestelli, “Bu dönemde biz de arazi çalışmalarımız ile ürün gelişimini yakından takip Bağ ve bahçelerde teknik incelemelerimiz devam ediyor. Şimdilik çok genel bir ifade ile iki üründe de normal bir sezonun bizleri beklediğini söyleyebilirim. Sultani çekirdeksiz üzüm üretim bölgesine baktığımızda; Mart ayı içerisinde farklı tarihlerde ve farklı bölgelerde değişik oranlarda yaşanan don zararı sonrası bağların çok zarar görmediğini, Lokal olarak bazı küçük bölgelerde meydana gelen dolu yağışının az da olsa bir zarar meydana getirdiğini, Doğuşların iyi olduğu ve salkımlarda şu an için etkili bir zararın gözlenmediğini, Şu an için ciddi ve kitlesel bir hastalık-zararlı durumunun söz konusu olmadığını görüyoruz. İncirde ise, Ağaçların gelişim durumlarının iyi olduğunu, Şu an için gözlenen bir hastalık ve zararlı olmadığını, Bölgelere göre oranı değişmekle birlikte meyve tutumlarının en az geçen yıl seviyesinde olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak her iki ürünümüz için bundan sonra yaşanacak iklim koşulları da büyük önem taşıyor. Özellikle aşırı sıcak ile ani ve şiddetli yağışların hem üretim miktarı hem de kalite üzerinde olumsuz etkisinin olabileceğini unutmamamız gerekiyor. Bu konuda büyüklerimizin güzel bir sözü var. Harman çuvala girmeden hesap yapılmaz. Nitekim, geçtiğimiz hafta sonu incir ve üzüm üretim bölgelerinin bir kısmında yağış ve dolu olayı yaşandı. Aldığımız bilgiler bu olayın toplam ürün miktarını çok etkilemeyeceği yönünde. Ancak, kesin sonuçları arkadaşlarımızın arazi gözlemlerinden sonra öğreneceğiz” şeklinde konuştu.