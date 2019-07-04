Yeni partiler siyasette varlık gösterebilir mi?

AK Parti'nin İstanbul'da seçimi kaybetti, siyasette kazan kaynamaya başladı

Doğancan Bingöl - Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan, yeni oluşumlarla pastadan pay almanın peşinde. İzmir'de bu muhtemel partilerin ne kadar etkili olacağı ise tartışma konusu. Yeni partilerin etkili olacağını düşünen de var, bırakın etki göstermeyi kurulmasının bile imkansız olduğunu düşünen de.

Ayrı iki parti kurmaları beklenen Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ile kurmaylarının AK Parti'den ayrılarak merkezde kurdukları oluşumun partileşmesi sürecinde sona gelindiği kulislerde konuşulan bilgiler arasında. Kurulacak bu yeni partilerin İzmir siyasetine ne derece etkisi olacağı ise DYP eski Milletvekili ve İYİ Parti İzmir eski İl Başkanı üyesi Yıldırım Ulupınar'a göre yeni heyecanlar yeni kapılar açabilir.

Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Metin Öney'in görüşü ise kurulacak yeni partilerin Türkiye siyasetine herhangi bir etkisi olmayacağı yönünde.

Karizmaları yok

Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi Başkanı Metin Öney, kurulması muhtemel partilerin başka bir partinin içinden doğacağını ancak genelde siyaset sahnesine bu şekilde çıkan partilerin başarısız olduğunu hatırlatarak, "Ben bu partileri kurabileceklerini zannetmiyorum. Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın bu büyük güçten ayrılıp yeni bir parti kuracaklarını zannetmiyorum. Öyle bir karizmaları yok. Öyle bir vizyonları yok. Geçmişte ne kadar yanlış yapılmışsa bu isimler hep olayların içindeler. Dış ve iç siyasette ya da ekonomi ile ilgili 2002 yılından bu yana neler yapılmışsa yanlışlar olmuşsa bu kişiler işin başında bulundular. Şimdi 'Yepyeni bir vizyonla yola çıkıyoruz' diyecekler. Bana kalırsa mümkün değil." diye konuştu.

Yeni oluşumlar büyük doğmalı

Yeni parti söylentilerin yıllardır devam ettiğini ama şimdiye kadar sonuca ulaşmadığını aktaran Öney, şöyle devam etti:

"Şimdi eylül ve ekim ayları gösteriliyor. Yani çıkmaz ayın son çarşambası gibi bir şey geliyor bana. O bakımdan ihtimal vermiyorum. Eskaza kursalar bile başarı şansları yok diyorum. İzmir'in siyasi hayatında herhangi bir değişiklik yaratmaz. AK Parti'den küçük bir parça koprarırlar kurulursa, onun dışında da etkileri olmaz. Çünkü bütün canlılar küçük doğarlar ve büyürler. Ama siyasi partiler büyük doğmak zorundalar tarih boyunca hep böyle olmuştur. Küçük doğup büyüyen görülmemiştir. Demokrat Parti. Adalet Partisi. Anavatan Partisi. AK Parti büyük doğdu ve iktidar oldu. Diğerlerinin hiç böyle bir şansı olmadı."

Suriye derdini Davutoğlu açtı

Eski AK Partili siyasetçilerin yeni parti hareketlerinin AK Parti'nin iç hesaplaşmasına katkı sunduğunu belirten Öney, "Siyasetteyken etkili konumdaydılar. Çeşitli sebeplerden dolayı etkileri neredeyse sıfırlandı. Yeniden bir dönüş yapabilir miyiz çabası var. Bülent Arınç da bunlarla birlikteydi hemen dönüşü yaptı. Belki de bu bahsi geçen kişiler de böyle bir ihtimal görürlerse Arınç gibi davranırlar. Çünkü geçmişteki yük çok ağır. Nasıl altından kalkacaklar? Suriye derdini başımıza Ahmet Davutoğlu açtı. Şimdi bunun altından nasıl kalkacak? Türkiye yakın bir gelecekte Cumhurbaşkanlığı seçimi dahil seçime mecbur ve muhtaç. Kışın son kara kış." ifadelerini kullandı.

Eski DYP Milletvekili ve İYİ Parti İzmir eski İl Başkanı Yıldırım Ulupınar, Türkiye siyasetinde ciddi bir hareketlilik yaşandığını ve kurulacak bu partilerin İzmir'den birşeyler alacağını savundu.

Yorgunluk var

Ulupınar, milletin olası kurulacak yeni partilerden beklentisi olduğunu söyleyerek, "Artık AK Parti'de yorulmuşluk olduğunu görüyoruz. Ciddi düşüş başladı. Millet yeni bir arayış içinde. Bu Ali Babacan, İYİ Parti ya da bir başkası olur. Babacan'dan bir bekleyiş ve ümit var. Ama tabi erken konuşmadan önce yol arkadaşlarına, programına bakmak lazım" diye konuştu.

CHP'nin İzmir'in kalesi olmadığını ifade eden Ulupınar, şunları söyledi:

"Son zamanlarda AK Parti ve CHP'nin birbiriyle olan çekişmesinden dolayı CHP seçmeni elinden ne geliyorsa yapıyor. Yoksa daha önce İzmir'de Doğru Yol Partisi birinci parti olmuştu. ANAP da birinci partiydi. İzmir'in CHP'li olduğunu düşünmüyorum. Sağlam bir merkez sağ İzmir'de ipleri tekrar eline alabilir. Yeni heyecanlar yeni kapılar açabilir ve iddia ediyorum ki öyle olur."