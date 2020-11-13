Yeni Şakran’da yolları yeniliyor

Yeni Şakran Mahallesi’nde yollar Aliağa Belediyesi tarafından yenileniyor. Çalışmaların başladığı günden bu yana mahallede 60 bin metrekarelik kilit parke taşı, 7 bin metrelik bordür döşemesi gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi, mahallelerdeki çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yoğun girişimleriyle İzmirgaz’ın yatırım programına dâhil ettiği Yeni Şakran Mahallesi’nde doğalgaz altyapı çalışmalarının sona erdiği cadde ve sokaklar yenileniyor. Doğalgaz altyapı çalışmalarından ötürü kazılan yolların yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler de göz önünde bulundurarak Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Vali Kazım Dirik Caddesi’nde kilit parke taşı ve bordür çalışması gerçekleştiriyor. Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün bünyesinde devam eden çalışmalar kapsamında bugüne kadar Yeni Şakran Mahallesi’ne 60 bin metrekarelik kilit parke taşı, 7 bin metrelik bordür döşemesi yapıldı. Çalışmalarla cadde ve sokaklar baştan aşağıya yenilenirken yollar hem yayaların hem de araç sürücülerinin rahat edebilecekleri bir hale getiriliyor.