Yeniden ağaçlandıracağız

Urla'nın Yağcılar ve Demircili mahallelerinde dün öğle saatlerinde çıkan ve nedeni henüz belli olmayan orman yangını sabaha karşı söndürüldü.

Sabah saatlerinde bölgeyi gezen Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Bu bölgelerin tekrar yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak. Can kaybımızın olmadığını söyleyemem ağaçlar ve ormandaki hayvanlardan kaçamayanlar maalesef canlarından oldu" dedi.

Dün öğle saatlerinde yangının başladığını öğrendiğini ve kendisinin de tüm birimlerle yangın bölgesine gittiğini belirten Başkan Oğuz, sabaha karşı alevlerin kontrol altına alınıp yangının söndürüldüğünü kaydetti. İlk andan itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte harekete geçtiklerini açıklayan Başkan Oğuz, "Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin yanı sıra 5 yangın söndürme helikopteri de yoğun şekilde çalıştı. Arazi şartlarının çok zor olması ve rüzgarın sert esmesi yangının kontrolünü güçlendirdi" diye konuştu.

Nefes aldığımız alan

Zor şartlara karşın özellikle havadan yapılan müdahalenin yangının genişlemesini önlediğini vurgulayan Başkan Burak Oğuz, "Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler gidince kara müdahalesi yoğunlaşarak sürdü. Ama birçok alan tahrip oldu. Özellikle belirtmek isterim ki, burası Urla'nın nefes aldığı alanlar. Bazı yerlerde maalesef yangın denize kadar indi. Bu şartlarda herkes canla başla çalıştı" ifadelerini kullandı.

Çalışacağız

Bir günlük eğlence için ateş yakıp mangal yapmanın son derece kötü sonuçlara neden olduğunun altını çizen Başkan Oğuz konuşmasına şöyle devam etti: "Bu ormanlar 30 - 40 yılda yetişmiyor. Bugünden itibaren hızlı bir şekilde hasar tespit çalışması yapılacak. Daha sonra da bu bölgelerin tekrardan yeşillendirilmesi, ağaçlandırılması için çalışmalarımız olacak. Yine belirtmek isterim ki, kullanılmayan 2 ev yangında hasar gördü."

Can kaybı ağaç ve hayvanlar

Vatandaşlardan bir can kaybı yaşanmadığını da açıklayan Başkan Burak Oğuz, "Hiç bir vatandaşımızın canına bir şey olmadı ama ormanlarımızda yaşayan ve yangından kaçamayan onlarca belki de yüzlerce hayvan telef oldu. Bizlere oksijen veren ağaçlarımız ise büyük zarar gördü. Bu kayıplar bizleri derinden üzdü. Ne yazık ki hayvanların doğal yaşam alanları bir kez daha insanlar tarafından tahrip edildi. İzmir'in diğer yerlerinde yangınların hala devam ettiğini öğrendim. Oradaki yangınlarından biran önce sönmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz. Umarız ki bunlar bir daha yaşanmaz" dedi.