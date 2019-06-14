Yeniden geliyorlar

6 - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı için çalışmalar devam ediyor. Bu yıl 6 – 15 Eylül tarihlerinde 88'inci kez gerçekleşecek İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Hindistan yeniden "Odak Ülke" olacak

İzmir Enternasyonal Fuarı'na ilk kez 1943 yılında katılan, 83 ve 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da Odak Ülke olarak yer alan Hindistan, bu yıl da Türkiye ve dünyadan gelecek konuklara kendini tanıtacak. "Partner Ülke" olarak belirlenen Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte 88. İEF'de birçok ticari görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da ticari anlaşmalarının yanında etkinlikleriyle dolu dolu bir on gün yaşatacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 6 – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı 88. İzmir Enternasyonal Fuarı için çalışmalar son hızıyla devam ediyor. 10 gün boyunca büyük bir heyecana sahne olacak 88. İEF, Türkiye ve dünyadan misafirlerini ağırlayacak. Dolu dolu sürecek etkinliklerle ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, geçtiğimiz yıl Odak Ülke olan Hindistan yeniden İzmir'de yerini alacak. Bu yılın Partner Ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte, 88. İEF'de iş görüşmeleri ve büyük ticari anlaşmaların gerçekleşmesi bekleniyor.

Yeniden Hindistan

Geçtiğimiz yıl 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 1-B Holü'nde yer alan Hindistan, 88. İEF'de de yer alacak. İzmir Enternasyonal Fuarı'na ilk kez 1943 yılında katılan, 83. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da Odak Ülke olarak yer alan Hindistan, geçtiğimiz yıl da birçok ziyaretçiyi ağırlayarak fuardan memnun ayrıldı. Bu memnuniyet bu seneye de yansıdı. Hindistan, bu yıl da Odak Ülke adı altında İEF'de olacak. Çatısı altındaki birçok katılımcı ile fuarda yer alacak Hindistan; geçtiğimiz yıl tekstil, medikal, yapı, seramik, elektrik, elektronik, güneş enerjisi, su teknolojileri gibi çeşitli teknolojileri ziyaretçilerle buluşturmuştu. Bu yıl da bunların yanında kültürel değerlerini sunacak ve İEF'de konuklarıyla bir araya gelecek.

Dost ülke

Türkiye 15 Ağustos 1947 tarihinde bağımsızlığını kazanan Hindistan'ı hemen tanıyarak diplomatik ilişkiler kurdu. Türkiye'nin Hindistan'da Yeni Delhi Büyükelçiliği, Mumbai ve Haydarabad'da Başkonsolosluğu faaliyet gösteriyor. Türkiye, Hindistan'ı büyüyen ekonomisi, geniş pazarı, askeri gücü, uzay ve bilişim teknolojisindeki çalışmaları, sahip olduğu insan kaynağı, tarihi ve kültürel mirasıyla küresel bir güç olma yolunda ilerleyen dost bir ülke olarak görüyor. Partner Ülke Çin Halk Cumhuriyeti Geçtiğimiz yıl Partner Ülke olarak Sırbistan'ın yer aldığı İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl ülkemizle önemli ilişkileri bulunan Çin Halk Cumhuriyeti'ni Partner Ülke olarak ağırlayacak. Kültürpark 2 No'lu Hol'de yer alacak Çin Halk Cumhuriyeti, fuara getireceği alım heyetleri ile birlikte katılımcılarla iş bağlantıları ve görüşmeleri gerçekleştirecek. İkili görüşmelerin yanında son teknoloji ürünler ve ülkeye has değerlerin 88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sergilenmesi bekleniyor.

Dolu dolu 10 gün

Geçtiğimiz yıl 7 – 16 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nı, 1 milyon 63 bin 782 kişi ziyaret etti. Dünyanın çeşitli bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin illerinden gelen ziyaretçiler, dolu dolu bir 10 gün geçirdi. İzmir Enternasyonal Fuarı, Ana Teması "Teknoloji" ile birlikte yenilikleri hem sektör profesyonellerine hem de ziyaretçilerine sundu. Partner Ülkesi Sırbistan, Odak Ülkesi ise Hindistan olan 87. İEF; on günlük süreçte 19 seans sinema gösterimi, 10 konser, 9 caz gecesi, 9 ülkeden 500 sanatçı, 1 milyar dolara yakın iş bağlantısına ev sahipliği yaptı.