Yeniden hizmette

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan ve pandemi nedeniyle bir süredir kapalı olan Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi yeniden hizmete açıldı. Böylece Karabağlar’da belediyeye ait kısırlaştırma yapılan merkez sayısı üçe çıkmış oldu.

Karabağlar Belediyesi ilçe sınırları içinde vatandaşlar tarafından randevu alınarak getirilen sahipsiz kediler ve köpekler, steril bir ortamda kısırlaştırılıyor. Tahsin Yazıcı Mahallesi içinde hizmet veren Nazım Hikmet Hayvan Sağlığı Merkezi’nde kedi kısırlaştırma, rehabilitasyon hizmetleri verilirken, Uzundere’de bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde ise köpeklere yönelik tedavi, kısırlaştırma ve rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Pandemi nedeniyle kapalı olan Uğur Mumcu Parkı içindeki Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi’nde de kedi kısırlaştırma hizmetleri yeniden başladı.

Alo pati hattı

Üçyol Hayvan Sağlığı Merkezi’nde 1 veteriner hekim, sağlık teknikeri, 2 de idari ve işçi personel görev yapıyor. Vatandaşlar 414 81 81 numaralı “Alo Pati” hattından randevu alarak sahipsiz kedi ve köpeklerini, koronavirüs önlemlerinin uygulandığı bu merkezlere getirebilecek. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, sokak hayvanlarının sayısında pandemi nedeniyle artış olduğunu gözlemlediklerini belirterek, belirtilen merkezlerde hafta içi mesai saatlerinde kısırlaştırma yapılabileceğini vurguladı. Can dostlara sağlıklı ve nitelikli hizmeti vermeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Çünkü bu yaşamı onlarla birlikte paylaşıyoruz” dedi. Başkan Selvitopu, kısırlaştırılan kedi ve köpeklerin kuduz ve iç parazit aşılarının yapıldıktan sonra vatandaşlara teslim edildiğini ya da alındıkları adreslere bırakıldığını da hatırlattı.