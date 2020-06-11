Yenilikçi kent vizyonu ilçelere de yayılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in teknik gezi daveti üzerine ilçe belediye başkanları Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’nde bir araya geldi. Başkanlar ve ilçe belediyelerinden uzman personele yaratıcılık atölyesi Fabrikalab ile önümüzdeki dönemde fikirlerin üretildiği bir kuluçka merkezine dönüştürülmesi hedeflenen FikrimİZ merkezlerindeki çalışmalar aktarıldı.

İzmir’deki ilçe belediye başkanları Türkiye’de bir büyükşehir belediyesinin kurduğu ilk FabLab olma özelliğini taşıyan Fabrikalab İzmir ve “ortak çalışma alanı” olarak tasarlanan ancak önümüzdeki dönemde fikirlerin üretildiği bir kuluçka merkezine dönüştürülmesi hedeflenen FikrimİZ’i gezdi. İzmir’i yenilikçi bir kente dönüştürmek için birlikte çalışmanın önünü açmak isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla planlanan teknik gezi kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi’ndeki Fabrikalab İzmir ve FikrimİZ’de yürütülen çalışmalar aktarıldı.

150 yıl İzmir’i aydınlattı

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Umutlu ile diğer ilçe belediyelerinden uzman personel ve konuyla ilgili temsilciler katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, açılış konuşmasında “Havagazı Fabrikası, İzmir için sembol bir yapı. Aynı zamanda İzmir için özellikli bir kültür merkezi. Tunç Başkanımız burada gençlere hizmet verecek yeni bir yapılanmaya gitme kararı verdi. Aslı tamamen korunarak restore edilmiş bu tarihi yapıda ve bu büyük kampüste gençlere kendilerini geliştirmeleri, inovasyonu, girişimciliği keşfetmeleri için olanaklar sunacağız. Havagazı Fabrikası, 150 yıl boyunca İzmir’i aydınlatmış. Bundan sonra gençlerin geleceğini aydınlatan yeni bir havagazı kampüsü yaratıyoruz. İçinde bir Fabrikasyon Laboratuvarı var. Gençlerin inovatif anlamda kendilerini geliştirecekleri bir habitat yaratmak istiyoruz. İzmir’in her ilçesinde bu anlamda küçüklü büyüklü yatırım ve uygulamalar olduğunu b iliyoruz. Tüm çalışmalar birbirini tamamlayan nitelikte olursa daha değerli, daha anlamlı olur diye düşünüyoruz” dedi.

3 bin 700 kişi tarafından kullanıldı

30 Ocak 2018’den bu yana Halkapınar’da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Meslek Fabrikası bünyesinde halka açık ve ücretsiz olarak hizmet veren FabrikaLab İzmir, Başkan Tunç Soyer’in “Gençlik Yerleşkesi” açmasıyla Tarihi Havagazı Fabrikası’na taşındı. FabrikaLab İzmir ile birlikte hizmet verecek ortak çalışma alanlarına, fikirlerin olgunlaşacağı kuluçka merkezlerine ihtiyaç olduğunun saptanması üzerine de 19 Mayıs 2020’de FabrikaLab İzmir’in yanında “FikrimİZ” açıldı. “The Fab Foundation” olarak anılan uluslararası FabLab Ağı üyesi FabrikaLab İzmir, “Kendin yap, Birlikte Yap” kültürü ile bireylerin yeni düşünceler geliştirmesi, araştırma yapması ve bağımsız projeler üretebilmesi için fırsat sunuyor. Aynı zamanda fabrikasyon teknolojilerini demokratik bir şekilde tüm İzmirliler için erişilebilir kılmak ve İzmirlilere kendi teknolojilerini yaratma gücü vermeyi hedefliyor. FabrikaLab İzmir iki yıl süresince üretime hevesli, yüzde 80’nini gençlerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin 700 kişi tarafından kullanıldı.