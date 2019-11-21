Yepyeni bir Çarşı için düğmeye basıldı

Karşıyaka Belediyesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi, ilçenin kalbi olan Çarşı'nın revizyonu çalışmaları için protokol imzaladı. Protokole Başkan Tugay ve Rektör Hotar imza attı.

Karşıyaka Belediyesi, kentin en önemli marka değerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı'nın revizyonu için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ile iş birliği protokolü yaptı. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar arasında imzalanan proje protokolü çerçevesinde, DEÜ Mimarlık Fakültesi tarafından Çarşı'nın revizyon çalışmalarına akademik destek sağlanacak. Anket ve çalıştaylar ile bölge esnafı, halk ve sivil toplum örgütleri de sürece dahil edilecek. "Karşıyaka Çarşı Bölgesini Geliştirmeye Yönelik Çalışmalara Temel Olacak Analiz, Sentez ve Olası Mekânsal Gelişme Senaryolarının Oluşturulması" başlıklı proje çalışması; DEÜ Mimarlık Fakültesi'nde görevli 5 akademisyenin öncülüğünde yürütülecek. Çarşı bölgesinin işlevsel ve mekânsal dinamiklerinin ortaya konulacağı, alanın gelişimine yönelik çalışmalara kaynak olacak araştırma, analiz, sentez ve temel gelişme stratejilerinin oluşturulması hedeflenecek.

Çalıştaylar yapılacak

Analiz ve anket çalışmaları; esnaf, bölge halkı ve resmi kurum, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve derneklerin katılımıyla çalıştaylar yapılacak. Elde edilecek veriler doğrultusunda temel gelişme stratejileri ve senaryoları oluşturulacak. Son aşamada hazırlanacak rapor, ulusal çapta düzenlenmesi planlanan 'Kentsel Tasarım Yarışması'nın şartnamesine de esas olacak.

Hemen başlayacak

Karşıyaka Çarşı'yı yıllar boyu sorunsuz şekilde yaşayacak bir bölge haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Karşıyaka'nın kalbi ve vitrini konumundaki Çarşı bölgesini, Karşıyaka markasına yakışır hale getirmek istiyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile yaptığımız iş birliğinin bu yolda bizlere çok değerli katkılar sağlayacağına inanıyor, destekleri için şimdiden çok teşekkür ediyorum. En kısa sürede protokolümüzü uygulamaya geçirecek; yıllardır süregelen sorunlara bilimin ışığında kökten çözüm sağlamak, çocuklarımıza daha çağdaş ve daha güzel bir Çarşı bırakmak için el ele çalışacağız" dedi.