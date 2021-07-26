Yerel gazozları Kemeraltı’nda yaşatıyor

İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda Gazozane’de isimli işletmede 132 çeşit memleket gazozunu bir araya getiren Yusuf Akın, tarihi çarşıyı ziyaret eden yabancı turistlerin Türk gazozlarına hayran kaldığını söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda 80’li yıllardan bu yana esnaflık yapan Yusuf Akın, çocukluğunda yaz tatillerinde kova içinde sattığı gazozları şimdi işletmeciliğini yaptığı Gazozane’de satıyor. Tarihi çarşı içinde Dr. Faik Muhittin Adam Caddesi 850 Sokak’ta bulunan Gazozane’de Akın, 132 çeşit memleket gazozunu vatandaşlarla buluşturuyor. Küçük yaşlarından itibaren severek gazoz satan bugün ise 132 çeşit memleket gazozunu kurduğu Gazozane adlı işletmede bir araya getiren Akın, “Çocukluğumda okul çıkışlarında, yaz tatillerinde kova içinde gazoz satıyordum. O zamanlar gazoz farklı bir şeydi. Severek bu işi yapıyordum. Yıllar sonra bu sevgiyle yerel gazozların tekrar canlanması için bu işe adım attık. 6 yıl önce yerel gazozların toptan satışına başladık. Çünkü yerel gazozlar büyüyemiyorlardı. Yerelde kalıyorlardı. Bu noktada baya bir yol kat ettik. İki buçuk yıl önce ise Gazozane’yi açtık. Burada şeker pancarından üretilen, glikoz içermeyen gazozları vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Şu anda 132 çeşit gazozla hizmet veriyoruz. Kovid-19 olmasaydı bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Bazı yerel gazoz firmaları bu süreçte çalışamadı. Türkiye’de 250’ye yakın gazoz markası var. 250 çeşit gazozu burada halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Çok zevkli bir iş



Gazozane’ye yoğun bir ilginin olduğunu ifade eden Akın, “Çok zevkli bir iş. Eski tatları, eski duyguları ortaya çıkarıyoruz. İnsanlar buraya severek geliyor. Bu kadar çeşit içinde insanlar hangi gazozu içeceğine karar vermekte zorlanıyor. Burada Marmaris, İstanbul, Denizli, Adana, Sakarya, Malatya gibi kentlerimizin ünlü gazozları yer alıyor. Her memleketin birçok ünlü gazozu yer alıyor. Yüzde 80 şeker pancarı yüzde 20’si şekerle üretilen ürünler. Zararlı madde yok” diye konuştu.

Yerel tatlar unutulmasın



İnsanların Gazozane’de çocukluğunu hatırladığını ifade eden Yusuf Akın, “Bizim 7’den 70’e daimi müşterilerimiz var. Burada gazoz içenler içtikleri gazozun kapağını biriktirerek gazoz kapağı koleksiyonu oluşturuyorlar. Geri dönüşler çok iyi. Burada yarım saat oturup memleketinin, çocukluğunun gazozunu içen eski günleri hatırlıyor. Bu işi severek yapıyorum. Yerel gazozlarımız unutulmasın, yaşasın diye elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’na gelen yabancı turist kafilelerinin de Gazozane’ye uğrak edindiğini belirten Akın, “Burada gazoz içen turist iki tane de yanında götürmek için satın alıyor. Kendi kültürlerinde çok farklı içecek çeşitleri var belki ama böyle bir lezzet olmadığı için hayran kalıyorlar. Bir içen bir tane daha içiyor” dedi.