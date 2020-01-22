Yerel iktidar test yayınıdır

Dikili Belediyesi tarafından, Çandarlı'da yeniden hayat bulan Fabrika Kafe'de Kriz ve Yerel Yönetimler konulu panel gerçekleşti. Gazeteci Yazar Kadri Gürsel ve Siyaset Bilimci Yazar Dr. Ali Mert Taşcıer'in konuşmacı olduğu panele Dikililer yoğun katılım gösterdi.

Panelde konuşan Belediye Başkanı Adil Kırgöz, gelecekten umutlu olduğunu ve genelde iktidar olmanın yerelden başladığını belirterek, "Çok değerli Kadri Gürsel ve Dr. Ali Mert Taşcıer, davetlerimizi kırmayıp Çandarlı'mıza konuk oldular. Kimse umutsuz olmasın, bu ülkenin demokrasi sevdalıları, Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk sevdalıları, tüm yurttaşlarıyla birlikte Cumhuriyetin 100. yılında halkın iktidarını kuracağız. Buna olan inancım sonsuzdur" dedi.

Tam teşekküllü kriz

Konuşmasında Türkiye'nin tam teşekküllü bir kriz yaşamadığını anlatan Gürsel, "2019 yerel seçimleri iktidarın son dönemidir. Muhalefet tarihsel bir rol düşüyor. Tabanda seçmen dayanışması çok önemli. Türkiye'nin reform deneyimleri çok eskiye dayanıyor. Bir bürokrasi geleneği var. Güçlü gelenekleri olan ülkeler kolay teslim olmazlar. Türkiye'de teslim olmayacaktır. İktidarın kaybetmesine ne neden olduysa muhalefet bunu tespit etmeli. Doğru açılımlar yaparak çarpıcı bir yerel yönetim anlayışıyla millet ittifakı kalıcılaşır. İki önemli kurum vardır; yargı ve medya. Yargı ve medya rehabilite edilmeden Türkiye'nin iki yakası bir araya gelmez. Cemaat hukuku yerine, vatandaşlık hukuku olmalıdır" dedi.

Dikili çok değişti

Dr. Ali Mert Taşcıer de iktidarın krizi sevdiğini ve bu krizin kontrollünde olmasını istediğinin altını çizerek, şunları söyledi: "Yerel yönetimler genel iktidar için test yayınıdır. Siz bu test yayınından rahat geçiyorsunuz. Adil Kırgöz gibi bir belediye başkanınız var, Tunç Soyer var. Ben Ankara'da yaşayan biri olarak rahat nefes almaya başladım. Adil Kırgöz, Dikili'de öğrenciye, emekliye nasıl davranıyorsa, Dikili'de yaşayan vatandaş CHP iktidara geldiğinde öğrenciye ve emekliye öyle davranacaktır diye varsayar. Burada yapılan altyapı hizmeti gibi. Adil Başkan Dikili'yi şantiyeye çevireceğiz, demişti. 2 defa geldim Dikili'ye ve çok şeyin değiştiğini gördüm. Vatandaş da, o gördüğü hizmeti CHP iktidarında göreceğini varsayar. Buradaki başarı, o oranda iktidara yansır" dedi.