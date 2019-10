Yerli malı anlayışını canlandıralım

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, Türkiye ekonomisinin güçlenmesinin yolunun toplumun yerli malı tercihinden geçtiğini belirterek "Annelerimiz küçükken cebimize kuru üzüm incir leblebi koyardı, hem sağlıklı beslenirdik hem de üreticinin malı değer bulurdu.

Yerli malı tercih etme kültürümüzü tekrardan canlandıralım. Bu sayede çocuklarımızı koruyucu içeren, zararlı yağlarla hazırlanan sağlıksız gıdalardan kurtarıp sağlıklı besleyelim. Bir ülkenin geleceği çocuklarıdır. Yerli üretelim, yerli tüketelim, geleceğimize sahip çıkalım" dedi.

Sağlıksız ürünlere ilgi

Yerel yönetimlere bu konuda önemli görev düştüğünü belirten Başkan Eskiyörük, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Birleşmiş Milletler'in verilerine göre çocuklarda görülen obezite riski hızla artmakta. Bunun önüne geçmenin en kesin yolu da çocuklarımızı vitamin ve minerali yüksek tok tutan doğal gıdalarla beslemekten geçiyor. Belediye Başkanlarımız öncülük yapsın okullarda tüm çocuklarımıza her gün bir incir verelim. Dünyanın en kaliteli ürünü olan incirimizde bu yıl rekolte çok iyi durumda, fiyatlar uygun ancak üretici ürününü alıcı bulamıyor. Vitamin ve besin değeri açısından çok zengin olan incir çocuklarımızı tok tutacağı için sağlıksız yiyeceklere ilgi azalacak. Ayrıca her bölgemizin kendine özgü milli gıdaları var. Gıdada Milli Seferberlik başlatalım. Örneğin fındık, kuru üzüm, leblebi gibi hem çok faydalı hem de milli ekonomimiz için önemli ürünlerimizi çocuklarımıza dağıtalım. Her Belediye Başkanımız, kendi bölgesindeki ürünleri kooperatiflerle iş birliği yaparak çocuklarımıza dağıttığı takdirde hem sağlıklı beslenen nesiller yetiştiririz hem de Milli Ekonomimize canlılık sağlar, üreticinin ürününe değer katarız."

Büyükşehir örneği

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tire Süt Kooperatifi ile 11 yıldır çocuklara yönelik uyguladığı Süt Projelerini hatırlatan Eskiyörük, "İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 yıldır aynı projeyi sütte uyguluyor çok büyük sonuçlar alındı. Projeden faydalanan aileler memnun, çünkü çocuklar sütle dengeli beslenerek büyüyor. Proje sayesinde Tire Süt Kooperatifi marka oldu, bölgede üreticiyi koruyan bir güç haline geldi. Üretici memnun çünkü ürünü diğer bölgelere göre değer buluyor, krizlerden etkilenmiyor. Pazar güvencesi var. Çocuklarımıza yönelik projelerimizin hem sosyal hem de ekonomik yönü büyük faydalar sağlamaktadır. Tüm Belediye Başkanlarımız kendi kentlerinde uygulasın ki daha güçlü daha kalkınmış daha yaşanır bir Türkiye yaratalım" diye konuştu.