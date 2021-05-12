Yeşil atıklar gübreye dönüşüyor

Efes Selçuk Belediyesi, ilçesindeki yeşil atıkları gübreye dönüştürüp, üreticiye dağıtıyor

Efes Selçuk Belediyesi doğal yaşamı korumak, sağlıklı üretimi teşvik etmek adına yeşil atıklardan kompost gübre üretimi için çalışmalara başladı. Park Bahçe İşleri ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışmalarından ve kent genelinde vatandaşların kendi bahçelerinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklar toplanarak doğal gübreye dönüştürülüyor.

İlgili firma tarafından doğal gübreye döndürülen yeşil atıklar Efes Tarlaları’nda kullanılmanın yanı sıra küçük üreticiye de ulaştırılmaya başlandı. İlk olarak Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde küçük üreticilere dağıtılan doğal gübreler önümüzdeki günlerde daha fazla küçük üreticiye ulaştırılacak.

İlerleyen dönemlerde daha fazla doğal gübre elde etmek için Efes Selçuk Belediyesi tarafından yeşil atık toplama alanları da oluşturulması da planlanıyor.