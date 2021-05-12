DENİZİN KEYFİNİ ONLAR ÇIKARDI
DENİZİN KEYFİNİ ONLAR ÇIKARDI
0
53 YIL SONRA KANIT BULUNDU
53 YIL SONRA KANIT BULUNDU
0
FUTBOLUN FİNALİ İZMİR'DE
FUTBOLUN FİNALİ İZMİR'DE
0
COŞKULU KARŞILAMA
COŞKULU KARŞILAMA
0

Yeşil atıklar gübreye dönüşüyor

Efes Selçuk Belediyesi, ilçesindeki yeşil atıkları gübreye dönüştürüp, üreticiye dağıtıyor

Yeşil atıklar gübreye dönüşüyor
12 Mayıs 2021 Çarşamba 12:18

Efes Selçuk Belediyesi doğal yaşamı korumak, sağlıklı üretimi teşvik etmek adına yeşil atıklardan kompost gübre üretimi için çalışmalara başladı. Park Bahçe İşleri ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çalışmalarından ve kent genelinde vatandaşların kendi bahçelerinde yaptıkları budama ve temizlik çalışmaları sonucu çıkan yeşil atıklar toplanarak doğal gübreye dönüştürülüyor.

İlgili firma tarafından doğal gübreye döndürülen yeşil atıklar Efes Tarlaları’nda kullanılmanın yanı sıra küçük üreticiye de ulaştırılmaya başlandı.  İlk olarak Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde küçük üreticilere dağıtılan doğal gübreler önümüzdeki günlerde daha fazla küçük üreticiye ulaştırılacak.

İlerleyen dönemlerde daha fazla doğal gübre elde etmek için Efes Selçuk Belediyesi tarafından yeşil atık toplama alanları da oluşturulması da planlanıyor.

Etiketler; #efes #efes selçuk belediyesi #yeşil atık
Önceki Haber
4 yıl önce vahşice öldürülmüştü, katil zanlısı yakalandı
Sonraki Haber
Dikili'de ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı
Başkan Batur, belediye çalışanları ile bayramlaştı
Başkan Batur, belediye çalışanları ile bayramlaştı
0
Dikili'de ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı
Dikili'de ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı
0
'İZBAN kekosu' ikinci kitabı için hazırlanıyor
'İZBAN kekosu' ikinci kitabı için hazırlanıyor
0
Sağlıkçılar alkış değil icraat bekliyor
Sağlıkçılar alkış değil icraat bekliyor
0
Karabağlar Belediyesi'nden bayram desteği
Karabağlar Belediyesi'nden bayram desteği
0
Alım gücü düştü, tatlılar tezgahta kaldı!
Alım gücü düştü, tatlılar tezgahta kaldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.