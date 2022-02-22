“Yeşil Başlangıçlar İzmir Çalıştayı” başladı

"Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri" programı kapsamında düzenlenen “Yeşil Başlangıçlar İzmir Çalıştayı” Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Akıllı Şehirler için hızlı hayata geçebilecek projeleri gündemine alan çalıştay, 23 Şubat Çarşamba günü de devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından, "Türkiye'nin Yeşil Hikayeleri" programı kapsamında düzenlenen “Yeşil Başlangıçlar İzmir Çalıştayı” Tarihi Havagazı Fabrikası'nda başladı. Çalıştaya İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliği’nin bürokratları, Doğa Derneği üyeleri, odaların temsilcileri ve gönüllüler katıldı.

Büyükşehir’in çalışmalarına övgü



Akıllı şehirler ve hızlı şekilde hayata geçebilecek projeler hakkında açıklamalarda bulunan programın çözüm ortaklarından Novusens Akıllı S¸ehirler Enstitüsü Kurucusu Berrin Benli, “Hızlı kazanım projeleri üzerinde çalışıyoruz. Bunu 4 ile 6 ay arasında süren, az finansal kaynak gerektiren, soruna ve ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz çözümler olarak düşünebiliriz. Neden bunları oluşturmak istiyoruz. İnsanlar ‘ne zaman vatandaş olarak bundan faydalanacağız, akıllı şehrin faydası ne?’ diye sorguluyorlar. Dünyada da Türkiye'de de böyle. Hızlı kazanım projelerine odaklanıp, akıllı şehir stratejiniz çerçevesinde bu projeleri hayata geçirirseniz vatandaşların da inancını kazanmış olursunuz” diye konuştu. Benli, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de akıllı şehirler için yürüttüğü projelere değinerek “Yaptığınız çalışmalar gerçekten çok değerli” dedi.

Tükel: “İş birliği önemli”



İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü'nden Çağlar Tükel ise Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği çalışmaları hakkında bir sunum yaptı. Tükel, “Eğitimin önemine inanıyor, ‘ağaç yaşken eğilir’ atasözünden hareketle ortaokul öğrencilerine ulaşıyoruz. Dirençli kent ve kentsel sera gazı azaltımı ile ilgili eylem planlarımızı tamamladık. Sera gazı azaltımı önemli ama yanında uyum ve dirençlilik de önemli. İklim değişikliği ile mücadele tek başına belediyenin yapacağı bir şey değil. Kentin tüm organlarının ortak çabası gerektiğinde bir sonuca varabiliriz” dedi.

Çalıştayın ilk günü, proje üretim toplantıları ile sona erdi.