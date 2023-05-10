Yeşildere'de mahkeme iptal etti, Büyükşehir yeni planları geri çekti

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi mayıs ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde İZBB Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Oturumda botanik konulu EXPO 2026’nın yapılması planlanan Yeşildere bölgesi imar planları değişikliği tartışmalara neden oldu. İZBB ev sahipliğinde botanik konulu EXPO 2026’nın Konak ilçesi Yeşildere bölgesinde yapılmasıyla ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, bölge sakinlerinin başvurusu sonrasında İzmir 7. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bunun üzerine imar mevzuatına, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı için iptal edilen imar planlarına ilişkin İZBB, yeni bir plan hazırlanması için meclise önerge getirilmiş 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliği önerisi imar komisyonuna gönderilmişti. İmar komisyonunda görüşülerek oy çokluğu ile meclis gündemine gelen önerge için CHP Grubu, üst mahkemenin İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararını kaldırıldığını belirterek, önergenin komisyonlara geri gönderilmesini talep etti.



KOMİSYONLARA İADESİ İSTENDİ

Gündem maddesiyle ilgili söz alan CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın, "İzmir 7. İdare Mahkemesi bu EXPO alanıyla ilgili bir yurttaşımızın açtığı davada yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Biz de mahkemeyi kararının gereğini yerine getirmek üzere bir değişiklik önergesi getirmiştik. Bugün elimize geçen Bölge İdare Mahkemesi kararında yürütmeyi durdurma kararını kaldırdığı için ortaya çıkan hukuki durumu değerlendirmek için önergeyi komisyona iadesini teklif ediyoruz" dedi.

AK PARTİLİ HIZAL'DAN "CİDDİYETSİZLİK" ÇIKIŞI

CHP'li Aydın'ın ardından konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hıza ise "Vatandaş tarafından bir dava açılmış ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı kesin karar değil. Arkasından İZBB telaşla yeni bir önerge ortaya koyuyor. Önümüze geliyor, komisyonlarda görüşülüyor. İşin ciddiyetsizlik boyutunu görüyor musunuz? Tam karara bağlıyacağız hop yeni bir karar çıktı. Buyrun burdan yakın. 'Hadi önergeyi geri gönderiyoruz', muhtemelen ret edeceğiz. Esası yönünde bir karar çıkarsa ne yapacaksınız? Yeni bir önerge getireceksiniz. DANIŞTAY'da bu ret edilecek. Böyle karmaşık bir hal aldı. Biz en baştan itibaren bunu söyledik. Bu durum İZBB gibi bir kuruma yakışmıyor, doğru bir yaklaşım değil" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYİ TELAŞLA ÖNÜNÜZE GETİRMİYORUZ"

AK Partili Hızal'ın ardından tekrar söz alan CHP'li Aydın, "Mahkeme bir karar verdiğinde idarenin bunu 30 gün içinde yerine getirmesi gerekir. CHP ve yönettiği İZBB bütün handikaplarına rağmen hukuka saygılıdır. Biz mahkeme kararlarına uymayan ve saygı duymayanlardan değiliz. Mahkeme kararının gereğini yerine getirmek için bir işlem başlatırız aynı zamanda hukuka aykırı bulduğumuz mahkeme kararına itirazımızı dile getiririz. İZBB de bunu yapmıştır. Yürütmeyi durdurma kararının gereğine yerine getirmek için bir önerge oluşturmuş ve önergeyi meclisin önüne getirmiştir. Aynı zamanda itirazını bir üst mahkemede dile getirmiştir. Bir üst mahkeme İZBB'nin itirazını haklı ve yerinde bulmuş yürütmeyi durdurma kararını kaldırmıştır. Şimdi İZBB ve İZBB Meclisi'ne düşen görev; yeni kararı değerlendirmek ve yine hukuka uygun karar verme çabasından ibarettir. Hiçbir şeyi telaşla önünüze getirmiyoruz, yasal zorunluklarımızın gereğini yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Söz konusu gündem maddesi görüşmelerin ardından oy birliği ile komisyonlara iade edildi.

