Yeşilova'da 8000 yıllık bilanço defteri bulundu

İzmir'de yerleşik yaşamın 8500 yıl öncesine dayandığını ortaya koyan Yeşilova Höyüğü'nden çıkarılan yeni buluntular tanıtıldı. Bugünün bilanço defteri gibi kullanıldığı belirtilen 8000 yıl üzeri çentikli taş, buluntular arasında dikkat çekerken, Başkan Mustafa İduğ, Bornova'nın bir müze kent olması için çalışacaklarını söyledi

Bornova Belediyesi'nin yanısıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destekleriyle Ege Üniversitesi tarafından sürdürülen Yeşilova Höyüğü 2018-2019 kazı dönemi tamamlandı. Kazılarda ortaya çıkarılan yaklaşık 200 buluntu Bornova Belediyesi'nin İzmir'e kazandırdığı Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde tanıtıldı.

Balık kalıntıları

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, sergilenen buluntularla ilgili bilgiler verirken, 8000 yıllık bilanço defteri ve İskender dönemine ait gümüş sikke dikkat çekti. Doç. Dr. Derin, höyükte ortaya çıkardıkları işlikte, üretimin nasıl takip ve kontrol edildiğine dair ipuçları veren yöntemleri de tespit ettiklerini söyledi. Doç. Dr. Derin, üretilen kesici aletlerin bir taş üzerine çentik atılarak takibinin ve kontrolünün yapıldığını, bunun da bugünün bilanço defteri gibi olduğunu söyledi. Höyükten çıkarılan çipura, midye ve vatoz balığı gibi deniz ürünlerinin kalıntılarının da neolitik dönemdeki yaşama ilişkin önemli bilgiler verdiğini dile getirdi.

Kazılar 12 ay devam etmeli

Yeşilova Höyüğü'ndeki kazıların kış döneminde hava şartları nedeniyle durduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Biz buranın 12 ay çalışmasını arzu ediyoruz. Açık alanların üstlerinin demonte şekilde kapatılarak, kazılara devam edilmesi gerektiğine inanıyorum. 12 aylık bir çalışma düzeni burada 10 yılda elde edilecek gelişmeyi 4-5 yılda elde edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle bu sistemin kurulması konusunda Bornova Belediyesi olarak destek vereceğiz" dedi.

Turizme kazandırmalıyız

Bornova'nın bir müze kent olmayı fazlasıyla hakettiğini söyleyen Başkan İduğ, "Homeros, Yeşilova Höyüğü ve Bornova Misket Üzümü üç önemli kimlik olarak öne çıkmış. İzmir'de tarih turizmi deyince akla sadece Kadifekale, Agora ve Kemeraltı'nın gelmemesi lazım. Yeşilova Höyüğü'nü ve buradaki kalıntıları da göstermek lazım. Yeşilova Höyüğü'nün hızlı bir şekilde geliştirilerek turizme açılmasını sağlamak en büyük hedefimiz olmalı" diye konuştu.