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Yeter artık! İzmir'de bir kadın daha öldürüldü!

Kadın cinayetlerinin sonu gelmiyor. Yine İzmir'de bir kadın cinayeti yaşandı. Konak ilçesinde 37 yaşındaki M.A., boşanma aşamasında olduğu eşi Cansu Aydoğdu'yu bıçaklayarak öldürdü. Kayınvalidesini de ağır yaralayan M.A., daha sonra olay yerinden kaçtı

Yeter artık! İzmir'de bir kadın daha öldürüldü!
21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:18

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Çınartepe Mahallesi 2619 sokakta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki evde meydana geldi. M.A., boşanma aşamasında olduğu ve evi terk eden eşi Cansu Aydoğdu'nun kaldığı kayınvalidesi Nedime Geyikler'in evine geldi. Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. M.A., Cansu Aydoğdu'yu ve annesi Nedime Geyikler'i defalarca bıçaklayarak yaraladı. M.A., olay yerinden suç aleti bıçakla kaçarken, gürültüyü duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaralı kadını ve annesini yaptıkları müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cunsu Aydoğdu hayatını kaybederken, Nedime Geyikler'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Cansu Aydoğdu'nun 3 çocuk annesi olduğu ve M.A. ile boşanma aşamasında olduğu öne sürüldü. Polis ekipleri kaçan cinayet şüphelisi M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kadın cinayeti #konak #ölüm #kadın ölüm
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