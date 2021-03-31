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Yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili bir kişi tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü olduğu öğrenilen Ali Serdar Bayram, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili bir kişi tutuklandı
31 Mart 2021 Çarşamba 08:36

Seferihisar açıklarında, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 37 kişinin hayatını kaybettiği ve 17 kişinin de yaralandığı Rıza Bey Apartmanı'nın yapı müteahhidi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamda, binanın yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, depremin hemen ardından yakalanarak sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda binanın mimari proje müellifi ve fenni mesulü olduğu öğrenilen Ali Serdar Bayram ise İstanbul Çatalca'da yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla Bayram'ın ifadesi alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler; #izmir #seferihisar #rızabey apartmanı #tutuklama #izmir depremi
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